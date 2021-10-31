تطبيق «الدرع الوردي» يعزز الوعي بسرطان الثدي

المصدر: دبي - وام

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تطبيق «الدرع الوردي» الذكي للتوعية بمرض سرطان الثدي وذلك بالتزامن مع شهر أكتوبر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي وفق توصيات منظمة الصحة العالمية بهدف رفع مستوى الوعي عند أفراد المجتمع والتمكين الصحي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي لتعزيز الوقاية والتشخيص ما يؤدي إلى التدخل العلاجي السريع.

ويحتوي التطبيق المتاح باللغتين العربية والإنجليزية على معلومات ومعارف أساسية تسمح بزيادة الوعي بالأمراض لدى النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي والإرشادات الداعمة التي تسمح بتوجيه المرضى المشخصين في المرحلة المبكرة من المرض.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال المدير العام لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن مرض سرطان الثدي ضمن قائمة الأمراض ذات الأولوية التي تخصها المؤسسة ببرامج ومبادرات وذلك في إطار حرصها على تطوير الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لخفض إصابات السرطان في الدولة وفق المؤشر الوطني والإسهام في تعزيز الجهود الوطنية الرامية لمكافحة سرطان الثدي.

وأشار إلى حرص المؤسسة على استخدام التقنيات الحديثة التي تستفيد من البيانات الطبية لتطوير نماذج مبتكرة لرعاية المرضى في مواجهة المرض والحد من انتشاره وإعطاء مريضات سرطان الثدي مزيداً من الدعم والأمل بما يعزز جهود ومكانة المؤسسة على المستويين المحلي والإقليمي في مجال سرطان الثدي.

وأكد سعي المؤسسة إلى المشاركة الفعالة في البرامج الشاملة لتحسين نتائج رعاية مرضى سرطان الثدي وتعزيز العمل مع الشركاء لتحسين جودة حياة المرضى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سارة الشايع رئيسة قسم تخطيط العمليات مديرة المشروع أن التطبيق يعد جزءاً من خطط المؤسسة لرفع الوعي العام بسرطان الثدي وتعزيز نمط الحياة الصحي بما يسهم بزيادة نسبة الكشف المبكر وخفض معدل الإصابات بالمرض، مشيرة إلى أن التطبيق يحوي معلومات شاملة عن تثقيف المرضى بعوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي والفحص الذاتي والنظام الغذائي وأحدث المنشورات الطبية والمقالات والإرشادات.

ولفتت إلى أن الحالات المكتشفة في وقت مبكر تكون فرصة علاجها والشفاء منها أكبر، مشيرة إلى توفير برامج دورية لتدريب الكوادر الطبية على المعايير والأدلة العلمية المتعلقة بسرطان الثدي، وأكدت أهمية قيام النساء بإجراء الفحوص الدورية للكشف عن سرطان الثدي بانتظام والقيام بالفحص الذاتي للثدي والتوجه للمراكز الطبية للفحص سنوياً.

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