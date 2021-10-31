«صحية الوطني» تطلع على الموضوعات العامة المقترحة للمناقشة خلال دور الانعقاد الثالث

المصدر: دبي - البيان

اطلعت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة ناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، على الموضوعات العامة المقترح تبنيها ومناقشتها من قبل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سمية عبد الله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، والدكتورة موزة محمد العامري.

وقالت ناعمة الشرهان رئيسة اللجنة إن اللجنة اقترحت موضوعات عدة لتبنيها ومناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الثالث تتعلق بمعدلات الخصوبة في الدولة، والأمن المائي، والاستراتيجية الوطنية لإنشاء وتعزيز مراكز للأبحاث والتطوير في القطاع الصحي، كما اطلعت على عدد من الدراسات المتعلقة بالموضوعات المقترحة، لافتة إلى أن اللجنة اعتمدت نص موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن رفع معدلات الخصوبة في الدولة، تمهيداً لرفعه للمجلس خلال دور الانعقاد المقبل.

وحسب المادة (92) من الدستور: «للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها، وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك».

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