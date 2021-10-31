سفير الإمارات ووزير خارجية نيجيريا يبحثان العلاقات الثنائية

المصدر: أبوجا - وام

التقى الدكتور فهد عبيد محمد التفاق سفير دولة الإمارات لدى أبوجا، جيفري أونياما وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في العاصمة أبوجا.

ونقل السفير تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتمنياته لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية دوام التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الوزير السفير تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتمنياته لحكومة وشعب دولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

وجرى في اللقاء، بحث مجمل العلاقات الثنائية الوطيدة، كما ناقش الجانبان التحضيرات الجارية لانعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين الصديقين، والمقرر انعقادها في 15 نوفمبر المقبل، والتي تعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات كافة، وتبادل الخبرات ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما.

كما بحث الجانبان التحضيرات للاحتفال باليوم الوطني لنيجيريا في «إكسبو 2020 دبي» والمقرر في 3 ديسمبر المقبل، والذي يأتي في إطار تعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات بما في ذلك التدفقات التجارية والاستثمارية بالإضافة للسياحة العلاجية والبنية التحتية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاقتصاد الإبداعي.

وأشار السفير إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز الروابط المشتركة بين البلدين الصديقين، وتعميق العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن اليوم الوطني لنيجيريا في «إكسبو 2020 دبي» سيشكل فرصة لتسليط الضوء على التنوع الثقافي لنيجيريا وإنجازاتها في مختلف المجالات.

من جانبه أكد وزير خارجية نيجيريا رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تشكل فرصة متميزة للبناء على الشراكات القائمة وخلق فرص جديدة كفيلة بالدفع قدماً في العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

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