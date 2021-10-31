1.2 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لدعم البرامج الصحية بمركز الهلال الطبي بالشارقة

المصدر: أبوظبي - وام

قدم بنك دبي الإسلامي مليوناً و200 ألف درهم من زكاة مال البنك لدعم عيادة السكري في مركز الهلال الأحمر الطبي بالشارقة، ويشمل مبلغ التبرع تكلفة المراجعات الطبية وفحوصات المختبر الشاملة للمرضى من الأسر المتعففة والأكثر حاجة ومستحقي أموال الزكاة.

يأتي هذا الدعم وفقاً لاتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين بنك دبي الإسلامي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث يعتبر بنك دبي الإسلامي داعماً سخياً وراعياً استراتيجياً للمرضى المحتاجين والمسجلين في الهيئة بمبالغ سابقة تم اعتمادها بلغت أكثر من ستة ملايين درهم.

وتعتبر مبادرة بنك دبي الإسلامي السخية لها عظيم الأثر على المجتمع بمساعدة المرضى الفقراء والأكثر حاجة من مستحقي أموال الزكاة، ويسعى الطرفان دوماً لتعاون مثمر وفعال في ساحات البذل والعطاء الإنساني.

وأعرب سالم الريس العامري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر، عن تقدير الهيئة لمبادرات بنك دبي الإسلامي التي تعزز جهود الهيئة الإنسانية والتنموية، وأكد أن البنك ظل على الدوام شريكاً أساسياً ومسانداً قوياً لبرامج الهيئة ومشاريعها الإنسانية من أجل تحسين حياة الشرائح الضعيفة والمحتاجين.

وقال العامري إن بنك دبي الإسلامي الذي يضطلع بدور حيوي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني لم يغفل مسؤوليته الاجتماعية والإنسانية داخل الدولة من خلال مساندته المستمرة ورعايته الكريمة لأنشطة وبرامج الهيئات والمؤسسات الإنسانية وعلى رأسها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز