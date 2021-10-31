«بلدية عجمان» تحصل على «آيزو لإدارة استمرار الأعمال»

المصدر: عجمان - البيان

تسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان شهادة نظام إدارة استمرار الأعمال ISO 22301:2012، بعد توسعة مجال تطبيق النظام، والتي استحقتها الدائرة من الشركة المانحة بعد اجتيازها مراحل التدقيق كافة، وتم تسليمه الشهادة في مكتبه بالدائرة بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي المدير العام لدائرة البلدية وفريق العمل.

وأكد رئيس دائرة البلدية والتخطيط أن الدائرة تهدف في المقام الأول لتقديم أفضل الخدمات لكل فرد في المجتمع في الظروف كافة وترنو لاستمرار أعمالها في كل وقت، وعليه أوكلت مهمة الاستمرار لفريق عمل مواطن وطموح أخذ على عاتقه مواصلة العمل الدؤوب وصولاً لإسعاد المتعاملين.

إنجاز

وقال: إن الدائرة تسطر اليوم بفخر إنجازاً مشرفاً يضاف لسجلها الحافل بالإنجازات، إذ تعد من أوائل البلديات على مستوى الدولة حصولاً على المواصفة العالمية لنظام إدارة استمرار الأعمال، مبيناً أننا نجني اليوم ثمار عمل دؤوب تكاثفت فيها جهود لجنة استمرار الأعمال برئاسة عبدالرحمن النعيمي، وخالد أحمد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة نائب رئيس الفريق وراشد أحمد بني هاشم مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي مدير استمرار الأعمال وهند سالم الشامسي مديرة إدارة تطوير الخدمات الذكية مديرة الدعم التقني باللجنة وكل كادر مؤهل أتقن عمله للوصول لنتائج مشرفة يلمسها كل فرد في المجتمع.

13 وحدة

من جانبه، أوضح عبدالرحمن النعيمي أن الدائرة حرصت على توسعة مجال تطبيق هذا النظام ليشمل 13 وحدة تنظيمية، مبيناً أن الشركة المانحة نفذت التدقيق على متطلبات مواصفة النظام ما أثمر استحقاق الدائرة هذه المواصفة لتبرهن على جهوزيتها التامة للتعامل مع أي ظرف كان

ومواجهة الأزمات والكوارث وضمان استمرار تقديم الخدمات لجميع متعاملي الدائرة.

سيناريوهات

وذكر أن الدائرة تمكنت من التعامل بحرفية مع «كوفيد 19» مطبقةً نظام استمرار الأعمال ووضعت سيناريوهات عملية وتمكنت لجنة استمرار الأعمال وفرقها المساندة وبمساندة الوحدات التنظيمية بالدائرة من عبور هذه الأزمة بضمان عدم انقطاع تقديم الخدمات، وأسهم ذلك في تطوير وتحسين خدماتها، مبيناً أننا نطمح إلى تحقيق الأفضل دائماً وتحقيق ما يفوق توقعات المتعاملين.

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