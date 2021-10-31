توعية حول مخاطر الابتلاع العرضي لبطاريات الليثيوم القرصية بين الأطفال

المصدر: دبي - البيان

عقد مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال شراكة مع شركة «دوراسيل» لنشر الوعي بين أولياء الأمور ومقدمي الرعاية للأطفال الصغار من خلال تثقيفهم وتعليمهم أفضل الطرق التي تمنع حصول حوادث ابتلاع خلايا أقراص الليثيوم وتوفير نصائح مفيدة للعلاج الفوري في حال الابتلاع.

وفي ظل ارتفاع عدد الأجهزة التي تستخدم خلايا أقراص الليثيوم، تكتسب مسألة أمان استخدام هذه الخلايا أهمية متزايدة، إذ يمكن لخلية الليثيوم أن تعلق في المريء وتحدث تلفاً في الأنسجة المحيطة إذا قام الطفل بابتلاعها، وقد يكون لذلك عواقب خطيرة إذا لم يتم اكتشاف المشكلة مبكراً.

وقال الدكتور محمد العوضي، مدير العمليات في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: يأتي تعاون المستشفى مع «دوراسيل» الشرق الأوسط في إطار خطوة استراتيجية للتعاون مع القطاع الخاص وتعزيز جهودنا لتوفير فرص متساوية للنجاح في الحياة ولعلاج الأطفال الذين يعانون من أمراض مختلفة، وستسهم الشراكة في نشر الوعي حول مخاطر ابتلاع البطاريات القرصية الذي يعتبر من أهم المخاطر المخفية في وقتنا الحاضر.

وأضاف: إن الأطفال الصغار فضوليون بطبعهم، لذا فهم يضعون أشياء عدة في أفواههم في إطار محاولاتهم لاستكشاف العالم المحيط بهم، لذا فمن الأهمية بمكان أن نضع الأجسام الخطيرة، مثل البطاريات الصغيرة، بعيداً عن متناول الأطفال، وتنظيم المزيد من الحوارات المماثلة حول هذا الموضوع يساعد أولياء الأمور على تجنب خوض أي تجارب لا تحمد عقباها مع أطفالهم.



تطور



ومن ناحيته، قال عامر عفيفي، مدير عام «دوراسيل» الشرق الأوسط والهند: قادت شركة دوراسيل بفضل ابتكاراتها المتطورة، جهود تحسين أمان الأطفال من خلال تغليف خلايا أقراص الليثيوم بالمادة المرة، ونحن نتطلع إلى مساعدة أولياء الأمور في الإمارات على حماية أطفالهم من أي أضرار أو مخاطر محتملة. وتلتزم دوراسيل بمنح أولياء الأمور ومقدمي الرعاية مزيداً من الدعم في ما يتعلق بمنع حوادث الابتلاع العرضي، لذا قمنا بالتغليف الآمن بالمادة المرة لأكثر أحجام بطاريات الليثيوم القرصية الشائعة لدينا لمنع الأطفال من الابتلاع.

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