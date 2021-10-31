بلدية الشارقة تطلق حملة توعوية لتصديق العقود الإيجارية

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن وثيقة عقد الإيجار وسيلة ضرورية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويجب تصديقها من قبلها لإضفاء الصفة القانونية عليها بما يضمن حقوق المالك والمستأجر، حيث لا يعتد بأي عقد ما لم يكن مصدقاً من البلدية، لذا وفرت قنوات عدة لتصديق العقود منها الموقع الإلكتروني لاختصار الوقت والجهد على المتعاملين ومراكز الخدمة المختلفة.

وأوضح حامد القائد مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة، أن البلدية أطلقت حملة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لتوعية الجمهور بأهمية تصديق عقود الإيجار بعد أن يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على كافة البنود، لحفظ الحقوق واعتمادها كوثيقة رسمية لتنظيم العلاقة بينهما، كما يتم من خلال هذه الحملة التواصل مع أصحاب العقود الإيجارية غير المصدقة وحثهم على تصديقها واستكمال باقي الإجراءات المتعلقة بها.



اجتماعات

وأفاد مدير إدارة التنظيم الإيجاري بأن البلدية عقدت عدة اجتماعات مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية لمناقشة كل ما يتعلق بالعقود غير المصدقة، ووضع الآليات اللازمة لحث أصحابها على مراجعة البلدية لتصديقها، كما تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات بخصوص الرخص التجارية الملغية والمنتهية، ما يعكس حرص البلدية على تعزيز التعاون مع كافة الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية في الإمارة والعمل معها ضمن منظومة واحدة لتقديم أفضل الخدمات وإنجاز المعاملات بالسرعة والدقة ووفقاً للإجراءات الإدارية والقانونية.



عونك

كما قامت البلدية بتوفير خدمة عونك، حيث يقوم أحد موظفي القسم بالانتقال لمقر إقامة أحد الأطراف بعقد الإيجار لاعتماد توقيعهم في حال عدم إثبات التوقيع بالهوية أو كان المتعامل يتعامل بالبصمة، وتقليص الأوراق على ملاك البنايات بأن تم توفير بطاقة المالك، ويحصل المالك على رقم يغنيه عن تقديم أوراقه عند تصديق العقود، وفتح مراكز خدمة لتصديق العقود وبراءة الذمة في دائرة التنمية الاقتصادية، وعدة مراكز خدمة أخرى تسهيلاً على المتعاملين لإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت، وتصديق العقود إلكترونياً لأصحاب مكاتب العقارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز