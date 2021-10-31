مركز النقل المتكامل يستشرف آفاق تطوير قطاع النقل

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد مركز النقل المتكامل، خلوة استراتيجية ناقش خلالها ملامح مستقبل قطاع النقل في الإمارة، ومسارات التطوير والنمو في هذا القطاع خلال الخمسين عاماً المقبلة، وذلك في خطوة تهدف إلى مواكبة الرؤية الاستشرافية الطموحة التي وضعتها القيادة الحكيمة للخمسين عاماً المقبلة، وبما يتماشى مع رؤية دائرة البلديات والنقل الهادفة إلى تعزيز عملية التطوير العمراني في إمارة أبوظبي وإرساء قطاع نقل متكامل يعزز جودة الحياة، وتأتي الخلوة ضمن الفعاليات التي ينظمها المركز في عام الخمسين احتفاءً بالذكرى الخمسين لتأسيس الدولة، واستعداداً لمرحلة جديدة من النمو والازدهار.

واستعرضت الخلوة التي تم عقدها بحضور عبدالله المرزوقي مدير عام مركز النقل المتكامل ومديري القطاعات والإدارات المختلفة في مركز النقل المتكامل وشارك فيها عدد من الخبراء الاختصاصيين من القطاع الخاص في مجال النقل، أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع النقل على مدى الخمسين عاماً الماضية والدروس المستفادة منها، وناقشت المستهدفات والحلول والمبادرات المبتكرة التي يسعى المركز إلى تحقيقها خلال الخمسين عاماً المقبلة لإحداث نقلة نوعية في منظومة التنقل أخذاً بعين الاعتبار الأنماط الجديدة والتطورات التقنية والأفكار الجديدة والمبتكرة.

وفي كلمة افتتاحية لأعمال الخلوة، قال عبدالله المرزوقي: «نجتمع اليوم وكلنا فخر واعتزاز بما تم إنجازه في قطاع النقل على مدى الخمسين عاماً الماضية، حيث إن قطاع النقل اليوم يؤدي دوراً محورياً في صياغة ملامح المستقبل، وتعزيز جودة الحياة، ونتطلع من خلال هذه الخلوة إلى مناقشة وتحديد خطواتنا المستقبلية والاستراتيجيات والسياسات المناسبة التي تمكن مركز النقل المتكامل وبالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص من مواكبة الرؤى الاستشرافية للقيادة الحكيمة، ومواصلة التميز والابتكار في خدمة المتعاملين والمجتمع ودعم التنمية المحلية بخطى ثابتة ومسارات واضحة في رحلة الخمسين عاماً المقبلة».



منصة تفاعلية

وشكلت الخلوة منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والآراء بين مركز النقل المتكامل والشركات العاملة في مجال النقل العام، حول أفضل الممارسات التي تدعم تطوير آليات العمل والخدمات المقدمة، والتفكير في أفق واسع لضمان مواكبة وجاهزية المركز والشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة للمتغيرات الحاصلة في قطاع النقل والدور الريادي الذي يؤديه هذا القطاع في المستقبل. وتمت مناقشة الرؤية والتوجهات للخمسين عاماً المقبلة من عدة زوايا لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي توفرها الخطط التطويرية أمام المستثمرين والشركات العاملة في مجال النقل العام، والنظر في التحسينات المطلوبة على الخدمات التي يقدمها المركز في ظل المستجدات التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك لدعم النمو الاقتصادي والعمراني لإمارة أبوظبي وضمان تلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين والمجتمع، وعليه تم من خلال جلسات للعصف الذهني اقتراح عدد من المبادرات والمشاريع والأفكار الجديدة وتحديد الكفاءات والممارسات المؤسسية المطلوبة لمواصلة التطوير والتحديث وتحقيق الريادة في النقل والتنقل.



آلية تطوير

كما ناقشت الخلوة آلية تطوير الخطط الاستراتيجية المتكاملة المستدامة التي تتسم بالمرونة وتواكب التطورات المتسارعة في قطاع النقل وآلية تطوير الحلول الابتكارية والاستباقية التي ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتدعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية والاستدامة البيئية في إمارة أبوظبي.

وينسجم تنظيم هذه الخلوة مع رؤية دائرة البلديات والنقل واستراتيجية مركز النقل المتكامل واستعداداته للتكيف مع متغيرات المستقبل، ويدعم جهوده نحو بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة بالتعاون مع القطاع الخاص، تحاكي المستقبل وتلبي طموحات القيادة الحكيمة وتطلعات واحتياجات سكان وزائري إمارة أبوظبي، وتعزز التنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، هذا وسيتم العمل على إدراج الأفكار والمبادرات الجديدة ضمن خطط المركز.

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