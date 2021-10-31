"طرق دبي" تحتفل بانطلاق فعاليات يوم المواصلات العامة غداً بالشراكة مع "دبي للثقافة"

المصدر: البيان

تنطلق غداً احتفالات يوم المواصلات العامة، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، والذي يقام تحت شعار (معاً إلى إكسبو 2020 دبي)، بهدف تشجيع سكان وزوار إمارة دبي، على استخدام وسائل المواصلات العامة، للوصول لموقع المعرض.

وأطلقت الهيئة مبادرة "الفن في المواصلات العامة" بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، والتي تهدف من خلالها إلى دعم القطاع الثقافي وإتاحة الفرصة أمام المبدعين والمثقفين لطرح المزيد من المبادرات والأفكار التي تبرز مكانة دبي كمركز ثقافي وإبداعي من الطراز الأول على مستوى المنطقة والعالم، وتتوزع الأعمال الفنية في محطات مترو دبي وهي: محطة اكسبو 2020، ومحطة دبي مول، ومحطة جبل علي، ومحطة مجمع دبي للاستثمار، ومحطة مترو الغبيبة، وسيحظى الجمهور بمشاهدة أحدث وأروع الأعمال الفنية والثقافية والإبداعية خلال استخدامهم لوسائل النقل العام في دبي".

وأعرب معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، عن شكره لسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة دبي للثقافة وعضو مجلس دبي، في دعم فعاليات (يوم المواصلات العامة)، وإسهام دبي للثقافة في نشر الوعي وتعريف المجتمع بمنظومة النقل الجماعي الحديثة التي توفرها الهيئة لسكان وزوار إمارة دبي، التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري المختلفة، إضافة إلى تحقيق التكامل بين مختلف وسائل النقل.

وقال الطاير: تتزامن الدورة الثانية عشرة من مبادرة (يوم المواصلات العامة)، مع استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، وهي فرصة جيدة، لتسليط الضوء على أهمية استخدام وسائل النقل الجماعي في حركة تنقل السكان، حيث سعت الهيئة منذ تأسيسها إلى أن المواصلات العامة هي الخيار الآمن والسهل والمفضل لدى مختلف شرائح المجتمع، حيث عملت على تطوير منظومة نقل جماعي متنوعة ومتكاملة، شملت تنفيذ مترو دبي بطول 90 كيلومتراً، و53 محطة، وترام دبي بطول 11 كيلومتراً و11 محطة، ويبلغ عدد قطارات مترو دبي 129 قطار للمترو، فيما يبلغ عدد قطارات ترام دبي 11 قطارا، ويقدر عدد مستخدمي مترو وترام دبي بنحو 210 ملايين راكب سنوياً، كما توفر الهيئة، وطورت وسائل النقل البحري التي كانت تقتصر على العبرات، لتشمل اليوم فيري دبي والباص المائي والتاكسي المائي، والعبرات المكيفة، مؤكداً أن تطوير منظومة النقل الجماعي وتحقيق التكامل فيما بينها ساهم في زيادة نسبة الرحلات التي تتم بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من أقل من 6% عام 2006 إلى 18.1% عام 2019 بزيادة سنوية تراكمية تصل لحوالي 8.86% سنويا.

وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن تقدير دبي للثقافة للدور الذي تلعبه هيئة الطرق والمواصلات بدبي في تشكيل ملامح الوجه الحضاري لإمارة دبي عبر ما تقوم عليه من مشاريع ومبادرات نوعية، وحرص دبي للثقافة على دعم هذه المشاريع.

وقالت بدري: "تعمل "دبي للثقافة" على توثيق التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية والخاصة في دبي لدعم توجهات الإمارة. ويأتي هذا التعاون في إطار علاقة التعاون الاستراتيجية التي تربطنا بالهيئة من أجل تعزيز المشهد الثقافي والإبداعي في الإمارة، وخاصة خلال إكسبو 2020 دبي. ومن خلال هذه المبادرة نتيح أمام مستخدمي مترو دبي الفرصة للوصول إلى الفن وإبداعات مواهبنا في المجتمع الإبداعي، بما يتناغم مع أحد أولويات خارطة طريق استراتيجيتنا 2020-2026 الهادفة إلى تحفيز المشاركة وجعل الثقافة والفن بمتناول الجميع في كل مكان. كما تسهم هذه المبادرة في دعم المبدعين في الإمارة عبر ترويج أعمالهم أمام جمهور واسع، بما يسهم في نمو الصناعات الثقافية والإبداعية وتحقيق رؤيتنا في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب وعاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي".

وتضم محطة مترو اكسبو 2020 أبرز المشاركات لمسابقة التصوير الضوئي التي أطلقتها الهيئة في أكتوبر 2021، بالتعاون مع كانون الشرق الأوسط، وشركة كيوليس - ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بالتزامن مع حدث اكسبو 2020، والتي استهدفت عبر منصات التواصل الاجتماعي، تشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة للتنقل من وإلى موقع اكسبو ويشتمل المعرض على صور ومقاطع فيديو تسلط الضوء على المعالم الحضارية والمناطق الحيوية في الطريق إلى معرض اكسبو، وشبكة الطرق والتقاطعات المجسّرة، وصور تبرز جماليات استخدام وسائل المواصلات المختلفة، ومحطات مترو دبي على مسار 2020، التي تتميز بتصميمها المعماري الفريد. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بعد كل مرحلة من مراحل المسابقة الثلاث، وستستمر حتى انتهاء معرض إكسبو في العام المقبل.

كما تنظم الهيئة تحدي يقام من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ومنها: تيك توك وانستقرام رييل وتكون من خلال تمرير بطاقة (نول بلاس)، وتسمى هذه المسابقة التمرير الافتراضي لبطاقة نول وتكون عن طريق عمل تحدي على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الجمهور على استخدام المواصلات العامة، والذهاب إلى أماكن مختلفة في دبي لمشاركة الآخرين رحلتهم".

وتستمر الهيئة في إطلاق مسابقة (البحث عن الكنز) باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، التي تقام في الدورة الحالية ليوم المواصلات العامة عن طريق الموقع الالكتروني التابع للهيئة، والتي ترمي في مجملها كل عام إلى تحفيز الجمهور على استخدام وسائل النقل الجماعي، وتهدف المسابقة لاكتشاف الكنز الخفي في المحطات مع التركيز على الخط الأحمر لمترو دبي والمحطات القريبة من موقع معرض اكسبو 2020، وسوف يتم اختيار 8 فائزين للحصول على مكافآت تصل إلى مليونين نقطة من نقاط نول بلاس تُضاف لبطاقات نول الخاصة بالمشاركين، بحيث يمكن استخدامها لاحقاً.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة يوم المواصلات العامة لهذا العام، تشمل على فعاليات وبرامج ترفيهية في نوفمبر 2021، تنفذها الهيئة بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومكتب معرض إكسبو 2020 دبي، وشركة كيوليس ام اتش أي الشركة المشغلة لمترو دبي والترام وكانون، ونون ومجموعة جميرا وفلاي دبي.



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