شرطة رأس الخيمة تكرّم مدير مدرسة موسى بن نصير للتعليم الأساسي

المصدر: البيان

كرم سعادة العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، الأستاذ عمر الشعر مدير مدرسة موسى بن نصير حلقة2 بنين، بمركز خدمات المرور والترخيص، بحضور العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، والعقيد راشد الزعابي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وعدد من ضباط مركز خدمات المرور والترخيص.

حيث يأتي هذا التكريم، تقديراً لجهوده الإيجابية والمثمرة في تنظيم حركة السير والمرور على الطريق العام، أمام مدرسة موسى بن نصير، يومياً منذ بدء العام الدراسي، حرصاً منه على تعزيز الأمن والسلامة المرورية لطلبة المدرسة، وكافة مستخدمي الطريق المؤدي إليها، عاكساً بذلك الوجه المثالي والمشرف للمعلم المربي والمسؤول عن أمن وسلامة مجتمعه.

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