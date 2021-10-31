مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يطلق منصة "نافس" الرقمية

المصدر: وام

أطلق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية منصة "نافس" الرقمية الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في القطاع الخاص عبر مجموعة متكاملة من الحوافز والمزايا والبرامج القائمة على تفعيل الشراكة مع مؤسسات هذا القطاع الحيوي كمحور أساسي ضمن خطط الحكومة الإماراتية واستراتيجياتها لتمكين الإنسان والاقتصاد خلال مسيرة الخمسين عاماً المقبلة.

ويأتي إطلاق منصة نافس ضمن البرنامج الوطني الاتحادي لدعم القطاع الخاص "نافس" الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين"، الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في دولة الإمارات.

تتضمن منصة "نافس" في الوقت الحالي 6 برامج تقدم مجموعة كبيرة من الحوافز والمزايا وتضم البرامج دعم رواتب المواطنين، وبرنامج مزايا، وبرنامج اشتراك، وعلاوات لأبناء العاملين، وبرنامج الدعم المؤقت، وبرنامج فرص عمل.

ويتعاون مع برنامج "نافس" مجموعة كبيرة من الشركاء من القطاع الحكومي من الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص.

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