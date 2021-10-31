محمد بن زايد يوجه بإطلاق اسم الشيخ سلطان بن زايد على ميدان سويحان لسباقات الهجن

المصدر: البيان

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق اسم الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان "رحمه الله" على ميدان سويحان لسباقات الهجن ومنطقة مزاينة الإبل ليصبح (ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث)، تخليداً لمسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الحافلة بالإنجازات والعطاءات، وعرفاناً لدوره ومساهمته في إعلاء شأن التراث المحلي، وإثراء الساحة الثقافية والتراثية الإماراتية وتعزيز العادات والتقاليد المجتمعية بين أبناء الوطن، وترسيخ قيم التسامح والتعاون، وتطوير المواقع التراثية ومسابقات الهجن ومزاينات الإبل.

ويتميز ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث في مدينة سويحان في إمارة أبوظبي بأحدث المواصفات التصميمية التراثية، ويشمل مضمارين لسباقات الهجن، ومنطقة لعرض الإبل في المزاينات، إلى جانب شبوك نموذجية لعمليات الفرز والتحكيم، وأماكن مخصصة للمسابقات التراثية المختلفة ومساحة خاصة بالسوق الشعبي ومنصات الجمهور، ومسارات خاصة لأغراض التدريب، والتي وفرت لملاك الهجن بيئة نموذجية لتدريب مطاياهم وتأهيلها للسباقات الكبرى.

كما يضم منصة رئيسية واستديو ومركزاً إعلامياً ومسجداً ومكاتب إدارية، ومرافق خاصة ساهمت في إنجاح كافة السباقات التي احتضنها، إضافة إلى مساحات واسعة تنتشر حول الميدان والعديد من العزب الخاصة بتربية وإنتاج الإبل الأصايل، والتي تعد المكان الأنسب بالنسبة للملاك لرعاية إبلهم.

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