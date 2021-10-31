«دار البر»تنال جائزة «المؤسسة الإسلامية الرائدة»

المصدر: دبي - البيان

تُوج مركز المعلومات الإسلامي التابع لجمعية دار البر، بجائزة «المؤسسة الإسلامية الرائدة»، في إطار الدورة السادسة عشرة من جائزة التميز الداخلي، التي تمنحها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي سنوياً، نظير الخدمات المتميزة والجهود النوعية والكبيرة، التي يقدمها المركز لصالح المجتمع المحلي والجاليات المقيمة على أرض الدولة، منذ نحو 28 عاماً.

وسلم حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، جائزة فئة المؤسسة الإسلامية الرائدة، خلال حفل توزيع جوائز فئات النسخة الجديدة من الجائزة عن العام 2021م، بمقر الدائرة في دبي، بحضور راشد الجنيبي، مدير مركز المعلومات الإسلامي، وفرج الكثيري، نائب مدير المركز، وحشد من المسؤولين والشخصيات والمعنيين.

وقال الدكتور محمد المهيري: إن المركز، التابع لجمعية دار، متخصص في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتأسس عام 1993م، على منهج الوسطية والاعتدال، فيما يعمل على نشر القيم السمحة والثقافة الإسلامية والمبادئ الراسخة للدين الإسلامي، وتعزيز التسامح، وترسيخ الرسالة الحضارية للدين الحنيف، في إطار سياسة الدولة وتوجيهات ونهج قيادتنا الرشيدة.

وأشار راشد الجنيبي، مدير مركز المعلومات الإسلامي، إلى تحقيق المركز سلسلة من الإنجازات والمكتسبات والجوائز على مدار 28 عاماً من عمره، موضحاً أن من أهم مسؤوليات المركز رعاية «المهتدين الجدد» واحتضانهم، وتوعيتهم بقيم الإسلام السمحة، القائمة على التسامح والاعتدال، في إطار برامج رعاية وتأهيل متخصصة، ودعمهم وتوفير متطلباتهم، مشيراً إلى أن المقر الرئيسي للمركز يقع في دبي، بمنطقة الحضيبة.

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