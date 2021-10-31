محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان مع محمد بن سلمان العلاقات الأخوية

المصدر: أبوظبي ودبي - البيان ووام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالين هاتفيين من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب خلالهما عن شكره وتقديره لإعلان دولة الإمارات دعمها طلب استضافة المملكة لمعرض «إكسبو 2030» الدولي، وتم استعراض سبل تطوير التعاون وتعزيز الشراكات الواعدة ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

علاقات

وبحث صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والأمير محمد بن سلمان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسبل تطوير التعاون المشترك وتعزيز الشراكات الواعدة بما يعود بالخير على البلدين الشقيقين وشعبيهما في مختلف المجالات ويحقق مصالحهما المتبادلة.

كما ناقش سموه وولي العهد السعودي عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، في إطار من التفاهم التام حول مجمل القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

تقدير

وخلال الاتصال الذي تلقاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن شكره وتقديره لإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها طلب استضافة المملكة لمعرض «إكسبو 2030» الدولي.

وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالنجاح الذي يشهده «إكسبو 2020 دبي»، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والنماء.

ومن جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تمنياته للمملكة العربية السعودية الشقيقة بالتوفيق والنجاح في طلب استضافتها معرض إكسبو، مؤكداً أن دولة الإمارات حريصة على تقديم كل الدعم والإمكانات لإنجاح جهود المملكة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يعد نجاحاً لنا جميعاً، مشيراً سموه إلى ثقته الكبيرة بالقدرات والكفاءات والإمكانات الوطنية السعودية لتحقيق هذا الهدف.

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