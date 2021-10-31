طقس صحو رطب ليلاً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً رطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 20 تصل إلى 30 كم/‏ س والخليج العربي خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 11:05 والمد الثاني عند الساعة 20: 18 والجزر الأول عند الساعة 15: 01 والجزر الثاني عند الساعة 04:12 وبحر عُمان يكون خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:24 والمد الثاني عند 06:54 والجزر الأول عند الساعة 12:47 والجزر الثاني عند الساعة 00:10.

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