7 برامج زمالة معتمدة عالمياً في «صحة دبي»

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

كشفت الدكتورة وديعة محمد شريف مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث في هيئة الصحة بدبي عن اعتماد 7 برامج زمالة في الهيئة من جهات صحية معتمدة عالمياً عدة منها: المجلس العربي للاختصاصات الصحية، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والكلية الأيرلندية للممارسين الصحيين، والتي اعتمدت كلاً من برنامج أمراض القلب والأوردة الدموية، العناية المركزة عند حديثي الولادة، أمراض الجهاز الهضمي لدى الكبار، الطب النفسي للأطفال والمراهقين، أمراض الدم، الأمراض الصدرية للكبار وصحة الأمومة والطفولة.

فرص

وبينت أن الهيئة متمثلة بإدارة التعليم الطبي والأبحاث وفرت فرص التعليم والتدريب المبتكرة لموظفي هيئة الصحة بدبي بشكل خاص، وجميع المهنيين الصحيين بشكل عام، حيث يقدم قسم التعليم الطبي برامج عدة تدعم التعليم الطبي المستمر منها: برنامج الرعاية طب وعلوم، الذي يستقطب الطلاب المواطنين للانخراط في المجالات الطبية، وبرنامج سنة الامتياز «الطب البشري، طب الأسنان»، الذي يبدأ بعد انتهاء الطبيب من متطلبات التخرج الجامعي وحصوله على شهادة البكالوريوس، ويطلق على الطبيب خلال فترة التدريب مسمى «طبيب امتياز»، وبرنامج دبي التدريبي للتخصصات الصحية، والذي يتضمن 17 برنامجاً تدريبياً تخصصياً ويطلق على الطبيب خلال فترة التدريب مسمى «طبيب مقيم» والبعثات الدراسية، التي تسهم في دعم الأطباء المواطنين في هيئة الصحة بدبي، لاستكمال دراستهم خارج الدولة وداخلها، وبرنامج التخصصات الدقيقة «الزمالة»، والذي يبدأ عادة بعد انتهاء الطبيب من برنامج الاختصاص «الإقامة»، وحصوله على الشهادة التخصصية «البورد» أو ما يعادلها.

برامج

وأوضحت مديرة إدارة التعليم الطبي أن هيئة الصحة بدبي سعت للحصول على اعتماد 5 برامج زمالة إضافية، كما أشارت الدكتورة عفاف الهاشمي رئيسة قسم التعليم الطبي إلى أن الهيئة ولأول مرة تستقبل الأطباء المتدربين «المواطنين، غير المواطنين» على مسمى طبيب زميل، كما أتاحت فرصة التدريب لكل من الأطباء من موظفي هيئة الصحة بدبي «مواطنين، غير مواطنين»، والأطباء المبتعثين من جهات صحية أخرى، للانضمام للبرنامج.

معايير

أوضحت الدكتورة عفاف الهاشمي شروط ومعايير الالتحاق ببرامج الزمالة وهي: أن يكون حاصلاً على شهادة البورد في التخصص العام أو شهادة إكمال متطلبات التدريب للتخصص العام بنجاح، على أن يكون قد أتم فترة تدريب منظم في برنامج معتمد من مركز تدريبي معترف به، أو حاصلاً على موافقة خطية من جهة عمله «إن وجدت» على التحاقه وتفرغه بشكل كامل للتدريب في البرنامج التدريبي للتخصصات الفرعية لكامل مدة التدريب، واجتياز كل الاختبارات والمقابلات المعتمدة من الإدارة.

7

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز