الرئيس الموريتاني يبحث مع شخبوط بن نهيان الملفات الإقليمية

المصدر: نواكشوط- وام

استقبل محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وذلك في العاصمة نواكشوط.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

تحيات

ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للرئيس الموريتاني.

علاقات

وثمن الجانبان مستوى العلاقات الثنائية، التي تجمع بين دولة الإمارات وموريتانيا وأكدا الحرص على تمتينها إلى جانب الاستعداد للمزيد من التعاون المستقبلي.

على صعيد متصل زار معالي الشيخ شخبوط بن نهيان الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية، حيث استقبله إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج، وبحثا عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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