«استشاري الشارقة» يطالب بالاستفادة من«نافس» لتوطين القطاع الخاص

المصدر: الشارقة - البيان

طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بأهمية الاستفادة من برنامج «نافس»، الذي أطلقته القيادة الرشيدة على مستوى الدولة لتخفيض معدَّل البطالة وسد الفجوة الهيكلية في سوق العمل، ودعا إلى تعزيز دور الكفاءات الوطنية وتمكينها من مواكبة الطموحات المستقبلية للدولة، وتسريع التوطين النوعي في القطاعات الحيوية.

وتناولت مداخلات الأعضاء والعضوات طرح آراء تساند دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة من استيعاب أكبر قدر من المواطنين في سوق العمل من خلال عقد الدوام الجزئي وإيجاد منصة لعرض مؤهلات الباحثين عن عمل أمام جهات القطاع الحكومي والخاص، فضلاً عن مواصلة سياساتها في تعزيز الرضا الوظيفي وتحقيق فرص متكافئة لكل المتقدمين للوظائف المتاحة وحوكمة النظم.

وقدم خمسة وعشرون عضواً وعضوة العشرات من الأسئلة والمقترحات والتوصيات والتي تتلاقى مع أعمال دائرة الموارد البشرية في تأهيل الباحثين عن عمل في المجالات التي تلبي احتياجات سوق العمل بمختلف تحدياته ومتغيراته والسعي المستمر لتوفير فرص عمل للمواطنين وفقاً لمؤهلاتهم وقدراتهم.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي عقدها المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري.

حضور

حضر وقائع الجلسة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية وعبد الله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية وعبد الله إبراهيم الزعابي مستشار إداري مدير شؤون الأفرع وهيثم خالد شهيل القحطاني مستشار قانوني وندى حسن جعفر الرئيسي خبير إداري وجواهر عبد العزيز المدفع خبير إداري وماجد حمد المري مدير إدارة شؤون الباحثين عن عمل.

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