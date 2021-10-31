مبادرة الإمارات لحل أزمة المناخ رائدة إقليمياً

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

أفاد تقرير لصحيفة «غارديان» البريطانية أن الإمارات أول دولة خليجية تتحرك بشكل لافت لإيجاد حلول حقيقية لأزمة المناخ، وهي الأولى في المنطقة التي تصدق على اتفاقية باريس، كما أنها الآن أقل اعتماداً على النفط في الإيرادات الحكومية.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الدولة قد أعلنت مؤخراً عن مبادرة «تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050»، وذلك عبر استثمارات تقدر بمليارات الدولارات، فضلاً عن تعيين معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة.

ولفت التقرير إلى أن خطة الدولة تتعهد بالاعتماد بنسبة 50% على مصادر الطاقة المتجددة والنووية لتوليد الكهرباء بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد أوضحت منذ أيام أن شبكتها الكهربائية ستعمل بكامل طاقتها على الطاقة النووية والشمسية، في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة.

ووقعت أدنوك اتفاقاً مع شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) التي ستزودها بالطاقة النظيفة بنسبة تصل إلى 100% اعتباراً من يناير 2022، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تدعم مبادرة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 لخفض انبعاثات الكربون.

ونوهت «غارديان» بأنه من المتوقع أن يكون مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية منخفض التكلفة في العالم، بطاقة إنتاجية مخطط لها تصل إلى 5 آلاف ميغاواط، وسعر الطاقة الشمسية القادم من الشرق الأوسط «منخفض بشكل لا يصدق».

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