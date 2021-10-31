وفد ماليزي يطّلع على تجربة التعليم التطبيقي في كليات التقنية

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع وفد ماليزي برئاسة داتوك سيري إم سارافانان وزير الموارد البشرية على تجربة كليات التقنية العليا في التعليم التطبيقي وتأسيس الشركات الناشئة.

والتقى الوفد البروفيسور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا في مقر كليات التقنية للطلاب بدبي بحضور محمد طارد بن سفيان سفير مملكة ماليزيا لدى الدولة وبحضور الدكتور أليكس زاهافيتش الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والدكتور عادل العامري نائب مدير المجمع للاستراتيجية والمستقبل والمهندس عبد الرحمن الجحوشي مدير إدارة التنمية الوظيفية والاقتصاد المعرفي في الكليات.

جرى خلال اللقاء بحث فرص التعاون بين الكليات ووزارة الموارد البشرية الماليزية في مجال تطوير التعليم التقني والمهني وتقديم الدعم اللازم لرفع مهارات القوى العاملة الماليزية وصقلها في المجالات المتصلة بالثورة الصناعية الرابعة.

استراتيجية

وقدم البروفيسور عبد اللطيف الشامسي للوفد عرضاً موجزاً حول استراتيجية كليات التقنية في إعداد الموارد البشرية على مستوى التعليم التطبيقي وتمكينها من مهارات المستقبل وطبيعة البرامج والتخصصات المطروحة في الكليات والتركيز على بناء قدرات الشباب على المستوى التكنولوجي وريادة الأعمال في حين قدم الوفد الماليزي عرضاً حول المنظومة الوطنية لتنمية الموارد البشرية والاحتياجات الحالية اللازمة لمواءمة المؤهلات والمهارات مع المتطلبات والمستجدات التكنولوجية الناشئة.

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