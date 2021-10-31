جامعة جورجتاون: الإمارات الأولى عالمياً في أمان المرأة

المصدر: (دبي ـ سيد صالح)

تصدرت الإمارات دول العالم في شعور النساء بالأمان، وفقاً لنتائج استبيان أجرته «جامعة جورجتاون» الأمريكية، ضمن «مؤشر النساء، السلام والأمن»، والذي أصدرته الجامعة مؤخراً، وللعام الثالث.

ويهتم المؤشر بدراسة الأنماط المُختلفة لتمكين المرأة في مختلف دول العالم.

ونالت الإمارات الصدارة العالمية بنسبة 98.5 % على في «الأمن المجتمعي»، وهو مؤشر فرعي ضمن المؤشر العام، وتعتمد نتائجه على استبيان عن شعور السيدات اللائي يبلغن 15 عاماً فأكبر، أثناء المشي ليلاً في نطاق الأحياء اللائي يسكن فيها وحلت سنغافورة في المركز الثاني على هذا المؤشر الفرعي، بنسبة 96.9%.

ويقول الخبراء الذين أشرفوا على إعداد الاستبيان في «جامعة جورجتاون» إن رصد مستويات إدراك السيدات للشعور بالأمان في نطاق مجتمعاتهن يُعد عاملاً حيوياً في حرية حركة المرأة وتنقلاتها، ذلك أنه من شأنه التأثير على نحو بالغ في تطلعاتهن إلى فرص النجاح في حياتهن العملية خارج نطاق سكنهن.

وعلى صعيد المؤشرات، قفزت الإمارات إلى المركز الـ24 عالمياً، بالمقارنة مع الـ43 عالمياً في الإصدار الأول للمؤشر.

وأفادت نتائج المؤشر أيضاً بأن الإمارات كانت واحدة ضمن 16 دولة فقط على مستوى العالم سجلت ارتفاعاً بنسبة 10% على الأقل في نسبة تمثيل السيدات في برلمانات هذه الدول.

وكانت أبوظبي قد فازت في وقتٍ سابق من العام الجاري بلقب المدينة الأكثر أمناً على مستوى العالم، وفقاً لنتائج استبيان موقع «نامبيو» الشبكي العالمي لقواعد البيانات والإحصائيات المتنوعة، فيما نالت الشارقة ودبي المركزين السادس والسابع عالمياً، على التوالي.

ومن الجدير بالذكر أن دبي كانت قد حصلت في الأسبوع الماضي على المركز الأول على مُستوى مُدُن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ11 عالمياً في مؤشر جودة الحياة للمرأة، الصادر عن وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

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