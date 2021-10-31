هزاع بن زايد يهنئ محمد بن زايد بجائزة نزارباييف

المصدر: (دبي - البيان)

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بجائزة نزارباييف لعالم خالٍ من الأسلحة النووية والأمن العالمي 2021.

وقال سموه في تدوينة عبر«تويتر»: «نهنئ الشيخ محمد بن زايد على تسلمه «جائزة نزارباييف لعالم خالٍ من الأسلحة النووية والأمن العالمي 2021» من الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان.. إن الوصول إلى عالم ينعم بالسلام وينبذ العنف والتطرف، هدف استراتيجي لدولة الإمارات التي تسعى إلى جعل التسامح منهجاً راسخاً في العلاقات بين الدول».

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