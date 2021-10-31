تتويج الفائزين في «مزاينة سويحان»

المصدر: أبوظبي - وام

توج اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، الفائزين بأشواط المفاريد المحليات والمهجنات الأصايل في مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة بدورته الـ 15.

حضر تتويج الفائزين عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة.

كما تفقد اللواء فارس خلف المزروعي موقع مزاينة سويحان، التي تستمر حتى 4 نوفمبر المقبل، خلال جولة تابع فيها الإجراءات المتبعة في مزاينة الإبل، حيث التقى لجان التحكيم والفحص الطبي والفرز، رافقه عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، ومحمد بن عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل.

وأسفرت النتائج في شوط مفاريد أصحاب السمو الشيوخ- محليات عن فوز «نوادر» لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، فيما جاءت في المركز الثاني «وشاح» لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، في حين حلت في المركز الثالث «الشكة» لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وفازت في شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات، «حدث» لمالكها سرور عتيق سيف المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت «شواهين» لمالكها مهدي سعيد عمير العامري من اليمن، وفي المركز الثالث «فن» لمالكها حسين حسن علي سعيد المحرمي، وفي المركز الرابع «سيطرة» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وفي المركز الخامس «الإماراتية» لمالكها سالم سعيد السيد سعيد المحرمي.

فائزون

أما في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل رئيسي- 1 (رمز)- محليات، فازت «نقوه» لمالكها طناف بخيت طناف المنهالي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت «رها» لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري، وفي المركز الثالث «غاية» لمالكها عبدالله هداف رضوان عيضة المنهالي، وفي المركز الرابع «متعبة» لمالكها مسلم مبارك محمد الراشدي، وفي المركز الخامس «خطر» لمالكها شافي سعيد محمد راشد المنصوري.

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