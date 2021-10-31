«سعود الخيرية» تنقل 35 حالة من كبار المواطنين إلى 10 مستشفيات

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أكد راشد الحمر المدير العام لمؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين أن المؤسسة نقلت 35 حالة من كبار المواطنين في الإمارة إلى 10 مستشفيات بمختلف مناطق الدولة، خلال الفترة الماضية، منها 10 حالات إلى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، و9 حالات إلى مستشفى أم القيوين و7 مرضى إلى مستشفيات الشارقة و8 حالات إلى مستشفى ثومبي في عجمان، إضافة إلى حالة واحدة تم نقلها إلى مستشفى لطيفة بدبي، وذلك من خلال خدمة آمر، التي تم إطلاقها في خلال العام الجاري 2021 لخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

توصيل

وقال المدير العام لمؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية: إن خدمة (آمر)، التي أطلقتها المؤسسة خلال الفترة الماضية تهدف إلى توصيل المرضى من كبار المواطنين وأصحاب الهمم إلى المستشفيات والعيادات بمختلف مناطق الدولة حتى يتلقوا العلاج المناسب، لافتاً إلى أن الخدمة عبارة عن سيارة مزودة بأحدث المواصفات لنقل كبار السن وأصحاب الهمم إلى المستشفيات، بهدف التيسير عنهم وتخفيف آلامهم، كما أنها مجهزة بكل أنظمة السلامة ومزودة برافعة هيدروليكية، تهبط من خلف المركبة لحمل الراكب مع الكرسي المخصص، كما تتوافر مقاعد تتسع لعائلة الراكب، ومزودة بأربطة لتثبيت الكرسي داخل السيارة، كما سيتم إضافة عدد من المركبات، خلال الفترة المقبلة لمجابهة الطلب المتزايد من كل الأسر في الإمارة لتلك الخدمة، وحتى يستفيد منها أكبر شريحة من أفراد المجتمع.

وأضاف الحمر: إن مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين قد أطلقت العديد من الخدمات المجتمعية والمبادرات المجتمعية، التي تصب في صالح الأسر المتعففة من ذوي الدخول المحدودة، مبيناً أن المؤسسة تحرص على تقديم الخدمات، التي بدورها تسهم في تلبية احتياجات المحتاجين، ومد يد العون للكثير من المواطنين والمقيمين، وذلك في إطار استراتيجيتها العاملة على تقوية أواصر التماسك الاجتماعي، وتعزيز الروح الإنسانية في الإمارة، ومد يد العون لكل محتاج أو صاحب ضائقة.

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