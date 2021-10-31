علياء الكندي تحارب التنمر من مقعد الدراسة بـ «الإبداع»

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

عزيمة انطلقت من حب التميز وصنع بصمة في مسيرة حافلة بالعطاء، قصة تُروى عن مشاركات فاعلة في المجتمع والمدرسة للطالبة علياء خميس الكندي في الصف السادس من إمارة الفجيرة، من مدرسة الديار الدولية الخاصة، حيث نفدت مؤخراً مبادرات عدة لنشر الوعي بخطر التنمر، والحد منه وكيفية مواجهة المتنمرين فقامت بمبادرة في مدرستها بعنوان «بيئة مدرسية آمنة» للتصدي لخطر التنمر وآثاره السلبية، حيث وزعت مطويات تحتوي على معلومات عن أنواع التنمر وكيفية التغلب على المتنمرين، كما صممت لعبة فكرية ذهنية بعنوان «الجملة المفقودة» حولتها للعبة إلكترونية، الهدف منها التعريف بالتنمر وأنواعه، وحرصت أيضاً على نشر دليل الوقاية من التنمر في المدارس على مختلف المدارس، بهدف رفع مستوى الوعي حول ظاهرة التنمر وأضرارها.

وتجد الطالبة علياء أن مسؤوليتها المجتمعية تحتم عليها المشاركة بوقتها وجهدها في مبادرات تسهم في تحقيق الاستقرار والرفاه لوطنها، وذلك لرد الجميل لبلادها، وهدفها دوماً تحقيق الريادة والنجاح وصناعة السمعة الطيبة لطلبة الدولة.

وكثفت علياء جهودها داخل بيئتها المدرسية، واعتبرتها من أهم الأولويات، التي تبذل فيها طاقتها بالبحث عن طرق توصل فيها رسالتها حول التنمر ومخاطره، حيث قدمت 5 ورش ومحاضرات لطلاب وطالبات المدرسة لرفع مستوى الوعي حول ظاهرة التنمر، كما نفذت برنامجاً توعوياً بعنوان «بالتسامح نسمو» مع مجلس الطفل التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية لمدة أسبوع، وبالتعاون مع الشقيقين علي وأمل عبدالعزيز العبدولي، ونفذت حملة بعنوان «شاهد وتعلم الصواب» عبر قناة على الإنستغرام تحمل اسم «قناديل التسامح»، حيث يتم نشر مواد مرئية وفيديوهات توعوية، وأطلقت مبادرة «كن قوياً وواجه التنمر» وتهدف كذلك لمواجهة التنمر والتصدي له، وأشارت علياء إلى أنها ستواصل مبادرتها حول التنمر، انطلاقاً من حرصها على تأمين بيئة تعليمية محفزة خالية من هذه الظاهرة.

وتعتبر الطالبة علياء من المتفوقات دراسياً، حيث تم تكريمها مؤخراً ضمن مبادرة «متفوق 3»، وهي حاصلة على جائزة الشارقة للتميز والتفوق التربوي، وجائزة حمدان بن راشد الأداء التعليمي المتميز، وجائزة «فكرة موهوب» على مستوى الدولة، كما فازت بالمركز الخامس على مستوى دول الخليج العربي في مسابقة «العقل الذكي» في الحساب الذهني، وحصلت على شهادات متنوعة في الذكاء الاصطناعي.

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