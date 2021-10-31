أكاديمية أبوظبي تنظم «رحلة مميزة من الابتكار»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت أكاديمية أبوظبي الحكومية، المنصة الحكومية الرائدة لتطوير الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، والتابعة لدائرة الإسناد الحكومي، رحلة مميزة من الابتكار بعنوان «Magic in the UAE»، والذي أقيم في أبوظبي ودبي، وذلك بمشاركة منتسبي الدفعة الثالثة من برنامج «قائد اليوم» الذي يهدف إلى تطوير كفاءات موظفي حكومة أبوظبي.

وشهدت الفعالية مشاركة متحدثين من شركة «بي تي اس وأسترولاب، وهايبرلوب، ومؤسسة دبي للمستقبل، وماستركارد، وانفينيتي دي لوميير»، وشركات أخرى، حيث ناقش المتحدثون مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك: الابتكار، والمرونة الاستراتيجية، والفن، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وبناء المستقبل.

ومن جانبها، قالت سمية عبد العزيز الحوسني عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: تلتزم أكاديمية أبوظبي الحكومية بمواصلة التطوير المهني لجميع المنتسبين في برامجها وتمكينهم من النجاح، إذ إن الكفاءات البشرية هي أهم مواردنا، ونحن نسعى دائماً لدعم الكفاءات المتميزة التي تحتضنها إمارة أبوظبي.

وأضافت الحوسني: نواصل العمل مع شركائنا لتطوير تجارب تعليمية غنية وتفاعلية، حيث سعينا خلال عملية وضع المفاهيم لهذه الفعالية إلى إنشاء رحلة تعليمية من شأنها تشجيع الإبداع والابتكار، فضلاً عن تسليط الضوء على أبرز الجهات والخبراء في القطاع الإبداعي.

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