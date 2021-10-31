شرطة دبي تستعرض الخطة الاستراتيجية لمشروع مركز التحليل والتنبؤ الأمني

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي، بحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي وعدد من الضباط.

وفي بداية الاجتماع، استعرض المقدم الدكتور حمدان السمت، أمين سر مجلس القيادات التنفيذية، قرارات الاجتماع السابقة وما تم تنفيذه منها، وأجندة الاجتماع، والتي تضمنت مشروع مركز التحليل والتنبؤ الأمني من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ورحلة خبير في القيادة العامة لشرطة دبي قدمها مجلس علماء شرطة دبي، وعرض تقرير الشراكة من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

منصة

واستعرض العقيد الدكتور منصور الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية بالإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، الخطة الاستراتيجية لمشروع مركز التحليل والتنبؤ الأمني، والتي تهدف إلى إنشاء منصة موحدة للبيانات على مستوى القوى، تدعم عملية اتخاذ القرار للمسؤولين في شرطة دبي.

وقدم المقدم الدكتور الخبير راشد حمدان الغافري، مدير إدارة التدريب والتطوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، رئيس مجلس علماء شرطة دبي، نبذة حول مشروع رحلة خبير في القيادة العامة لشرطة دبي والتي تعتبر منظومة جديدة تهدف إلى صقل وتطوير ومهارات الكوادر في شرطة دبي بمختلف تخصصاتها، والتي تعتمد على عنصرين رئيسيين، وهما المعرفة والمهارات التطبيقية والعملية، وذلك لضمان تدفق المعرفة واستمرارية التعلم وفقاً لأفضل المعايير والاشتراطات العالمية.

230 شريكاً

واستعرض الملازم عبدالرحمن محمد الظنحاني، رئيس قسم الشراكة في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، تقريراً للشراكة في القيادة العامة لشرطة دبي لعام 2020، حيث بلغ عدد شركاء شرطة دبي 230 شريكاً من القطاعين العام والخاص، منهم 49 شريكاً استراتيجياً، و181 شريكاً رئيسياً، في حين بلغت نسبة فعالية الشركاء 96.9%، ونسبة رضاء الشركاء 95.9%، إلى جانب إبرام القيادة العامة لشرطة دبي 193 مذكرة تفاهم خلال العام الماضي. وفي ختام الاجتماع تمت مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بسير الأداء والعمل في الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

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