شرطة أبوظبي تستشرف «المستقبل الرقمي» للعمل الأمني

المصدر: أبوظبي- البيان

استضافت شرطة أبوظبي المجلس الافتراضي الذي نظمه مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية وبالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين - أقدر، بعنوان «استشراف المستقبل الرقمي»، وذلك ضمن مبادرة وزارة الداخلية «مجالسنا عندكم».

وأوصى المشاركون في المجلس بالتركيز على زيادة عدد الورش المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ومنها عمل جلسة متخصصة بأنظمة «بلوك تشين»، وورشة لتقنيات الحوسبة الكمية، وتخصيص ورشة لمناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات.

تطبيقات

وتحدث المقدم الدكتور مهندس أحمد سليمان الظاهري رئيس قسم الذكاء الاصطناعي بمركز نظم المعلومات والاتصالات في قطاع شؤون القيادة عن الذكاء الاصطناعي بشكل عام، والتطبيقات الحالية والمستقبلية للذكاء الاصطناعي والتي تندرج ضمنها الصناعة، الطيران، الصحة، النقل، الاتصالات.

كما تناول أنواع الذكاء الاصطناعي ومراحل تطوره، مشيراً إلى أن الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي أدت إلى ظهور الموجة الأولى من الاهتمام بالتكنولوجيا.

توظيف

وتطرق الدكتور مهندس حميد سيف الشامسي خبير الذكاء الاصطناعي بمركز نظم المعلومات والاتصالات إلى استراتيجية الذكاء الاصطناعي في شرطة أبوظبي واستعرض ممارساتها المتميزة في توظيف أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي ايجابياً بتصدّر أبوظبي، قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم لخمس مرات على التوالي، وفق مؤشرات النتائج التي أعلنها موقع «نومبيو» العالمي. وأشار إلى أن شرطة أبوظبي عملت على توظيف واستثمار وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف ميادين العمل الشرطي والأمني

أدار المجلس المساعد أول عائشة سيف البدواوي من إدارة الإعلام الأمني، مؤكدة على أهمية دور المجالس في نشر التوعية الأمنية وتعزيز التواصل المجتمعي.

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