«إقامة دبي» تتوج بجائزة «أفضل مبادرة في مجال التوطين»

المصدر: دبي - البيان

توجت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بجائزة «أفضل مبادرة في مجال التوطين في الخليج» جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الخليج للموارد البشرية الحكومية 2021، والذي أقيم في فندق انتركونتيننتال بدبي، بحضور عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين في مجال الموارد البشرية على مستوى المنطقة.

التوطين

وقال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن إقامة دبي كانت ولازالت تضع التوطين ضمن أولوياتها وتعمل دائماً على أن تكون سباقة في تبني الممارسات الحديثة المتوافقة مع التوجهات الحكومية والتشريعات السارية، ورسخت مكانتها بجدارة كجهة رائدة في مجال إدارة التوطين، وعملت على تبني أفضل الأفكار الجديدة لتطوير منظومة متكاملة تعزز من كفاءتها المؤسسية اتجاه ملف التوطين، لإيمانها بأهمية هذا الملف ولدورها الحكومي في دعم أبناء هذه الدولة، مؤكداً أن الإدارة عملت على اتخاذ خطوات جادة لتسريع التوطين وتطوير العمل.

تأهيل

وأعرب الفريق محمد المري، عن فخره كون الإدارة الأولى في إطلاق سياسة متكاملة متوائمة مع النهج المعتمد حكومياً في إدارة ملف التوطين، مما ساهم في الوصول إلى النسب المستهدفة في نتائج التوطين. وعن فخره بما قدمته من أعمال توافقت مع التوجهات السامية لتبني ملف التوطين وتأهيل كفاءات ذات موهبة قادرة على الارتقاء بكفاءات المؤسسات في الدولة، وتحقيقاً لما أتى في المبدأ الرابع في وثيقة المبـادئ العشـرة في الخمسيـن عاماً الجديـدة، الذي يؤكد أن المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري.

نضوج

ومن جانبه،قال اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية بإقامة دبي:«إن الإدارة سخرت كل طاقاتها لتبني ملف التوطين، من استقطاب وانتقاء الكفاءات المواطنة، وعملت على تطوير وتأهيل وتوفير بيئة عمل سعيدة وإيجابية ترفع من الكفاءات المواطنة»، معرباً عن سعادته بما توصلت إليه الإدارة من مرحلة نضوج في مجال التوطين، وما آلت إليه من نتائج وانجازات باهرة جعلتها تتبوأ الصدارة بين الجهات الحكومية في هذا المجال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز