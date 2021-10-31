تشديد العقوبة والتوعية يحدان من سلبيات مرتادي البر

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد قراء «البيان» المستطلعة آراؤهم عبر موقع الصحيفة الإلكتروني وعبر «تويتر» أن تشديد العقوبات وتكثيف التوعية كفيلان بالحد من الممارسات السلبية لمرتادي البر، في حين ذهب الباقون إلى ضرورة تكثيف الوجود الأمني في مناطق البر.

ورأى 38.8% من المستطلعة آراؤهم عبر «تويتر» البيان أن تشديد العقوبة على المخالفين من مرتادي البر من شأنه أن يحد من الممارسات السلبية، فيما عبر 35.6% منهم عبر ذات الموقع أن تكثيف التوعية يحد من المخالفات، و25.6% يرون عكس ذلك، أي أن تكثيف الوجود الأمني يحد منها. وقال 35% من المستطلعة آراؤهم عبر موقع «البيان» الإلكتروني إن تكثيف الوجود الأمني يحد من الممارسات السلبية لبعض مرتادي البر، في حين رأى 35% آخرون منهم في ذات الموقع أن تكثيف التوعية يحد منها ويطوقها، و30% رأوا أن تشديد العقوبة بإمكانه أن يحد من الممارسات السلبية في البر، فيما

تكثيف

وأكدت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أن الهيئة تكثف من حملاتها التوعوية والتفتيشية في مختلف المناطق البرية للحيلولة دون ترك مخلفات أطعمة الشواء في المناطق البرية، كما أن فرق الهيئة تعمل على تنفيذ مهماتها وأعمالها المتعلقة بالحفاظ على المناطق البرية من أي تلوث.

من جانبه، أكد علي مصبح الطنيجي مدير بلدية الذيد، أن الحفاظ على المناطق العامة خلال فترة الشتاء يعد واجباً وطنياً ومسؤولية الجميع.

تدابير

من جهته، أكد المقدم محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أن الشرطة دائماً ما تتخذ العديد من التدابير والإجراءات الأمنية للحد من السلوكيات السلبية في المناطق البرية، والممارسات الخاطئة التي تصدر من قبل بعض الشباب مستخدمي الدراجات النارية والسيارات ذات الدفع الرباعي، خصوصاً في منطقتي البداير والفاية، والتي تؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز الأمن والأمان في المناطق البرية بإمارة الشارقة.

كما أن هناك دوريات مباحث وتعقيب لضبط السلوكيات الخاطئة في الطرق البرية فيما يتعلق بالدراجات الرباعية والصحراوية، ومنع دخول الدراجات المزودة والمخالفة وغير المرخصة والمركبات أو الدراجات التي يتم استخدامها بصورة تشكل خطراً على سلامة وحياة قائديها وسلامة وحياة مستخدمي الطريق، أو التي تسبب الضجيج والإزعاج لمرتادي المناطق البرية، ومنع كافة الممارسات التي تعكر صفو مرتادي هذه المناطق من العائلات وتتسبب في إفساد متعتهم، لافتاً إلى أنه يتم مخالفة قائدي تلك الدراجات بـ 3 آلاف درهم غرامة وحجز الدراجة 3 أشهر.

خطة

وأضاف علاي أن هناك خطة يتم وضعها سنوياً سيتم الإعلان عنها قريباً بالتعاون مع إدارة المنطقة الوسطى لضبط المخالفين، وبالتالي تطبيق إجراءات مشددة تتمثل في تحويل المخالفين إلى النيابة إذا لزم الأمر، كما سيتم مخالفة المركبات التي تقف على كتف الطريق، ما يعرض حياة السائقين إلى الخطر، كما أن عقوبة الوقوف الخطأ 500 درهم سوف يتم تطبيقها على المخالفين، داعياً مرتادي المناطق البرية من أفراد الجمهور والأسر والعائلات، إلى الاستمتاع بوقتهم بعيداً عن المخاطر والسلوكيات السلبية.

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