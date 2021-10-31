«كهرباء دبي» ووفد بريطاني يبحثان أحدث تقنيات الطاقة المتجددة

المصدر: دبي- البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً بريطانياً برئاسة غاي أوبرمان وزير المعاشات والشمول المالي في المملكة المتحدة، وصوفيابريكنال نائب السفير، وجينا كروسان المستشارة الاقتصادية في السفارة البريطانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهدفت الزيارة للاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة المتجددة والمستدامة، ودور الهيئة لدعم مستقبل الطاقة النظيفة، واستراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في حلول تكنولوجيا الطاقة النظيفة، وتعزيز قدرات طاقاتها الوطنية.

تبادل الخبرات

وأكد معالي الطاير، أثناء اللقاء، عمق العلاقات الإماراتية البريطانية، وأهمية التعاون الاستراتيجي بين هيئة كهرباء ومياه دبي، والمؤسسات والشركات البريطانية في المجالات المتعلقة بقطاعي الطاقة والمياه، وحرص الهيئة على تبادل الخبرات والتجارب، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة.

استثمارات

أشار معالي سعيد الطاير إلى أن الهيئة استقطبت استثمارات بنحو 40 مليار درهم، من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه، الذي تستخدمه في عدد من أبرز مشروعاتها، لتعزيز الابتكار، وتطوير حلول مبتكرة لدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، والتي تعد الطاقة المتجددة والنظيفة، من أهم ركائزهما.

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