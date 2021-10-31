التعامل مع 2231 حيواناً سائباً في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح)

كشف المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن مركز رأس الخيمة لرعاية الحيوان التابع للدائرة تمكن منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى نهاية شهر أكتوبر في التعامل مع 2231 حيواناً سائباً من مختلف مناطق الإمارة، ضمن البرنامج البيئي الصحي الذي ينفذه فريق المركز لتقليل عدد الحيوانات السائبة ومحاولة السيطرة عليها واحتوائها وتقليل أعدادها، لتوفير الأمان الصحي بين أفراد المجتمع.

وأكد الحمادي، أن المركز مختص بحجز ونقل الحيوانات السائبة إلى غرف الرعاية داخل المركز، من خلال فرق فنية مدربة «ضباط مراقبة الحيوانات»، وفق أحدث المعايير التي تضمن توفير أفضل الممارسات الدولية المستخدمة عالمياً، ويتم حجز ووضع الحيوانات السائبة في مصائد ذات معايير عالمية بطرق لا تشكل خطراً عليها، بالإضافة إلى جولاتهم التفقدية الروتينية للعثور على أي حيوان مصاب على الطريق.

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