وفد من شرطة رأس الخيمة يبحث التجارب الأمنية الناجحة في سويسرا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قام وفد من شرطة رأس الخيمة برئاسة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بزيارة رسمية إلى سويسرا تم خلالها زيارة شرطة زيوريخ والالتقاء بكبار الضباط. بهدف الاستفادة من التجارب الأمنية الناجحة في مجال الأنظمة الأمنية الرقمية.

استثمار

تأتي الزيارة بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال الحلول الأمنية الرقمية، لتحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن والأمان من خلال الاستثمار في التقنيات الرقمية الحديثة، واطلع الوفد على أهم الحلول والتطبيقات المرقمة أمنياً وأحدث التكنولوجيا المتطورة التي تقدمها الجهات والقطاعات المعنية بالأمن والسلامة العامة بمدينة زيوريخ.

آليات

كما اطلع الوفد على آليات التخطيط الاستراتيجي الحديث للأنظمة الأمنية الرقمية، التي تعمل من خلالها الشرطة السويسرية في دمج الحلول التقنية الأمنية من مختلف الجهات تحت منصة واحدة في دعم المدينة المرقمة أمنياً بالإضافة إلى مجالات التطوير المستدام لمفهوم الأمن الرقمي، ودعم المشاريع الأمنية بأحدث التقنيات.

تبادل

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة إن زيارة وفد شرطة رأس الخيمة للشرطة السويسرية تأتي بناءً على توجيهات وتطلعات حكومتنا الرشيدة ووفقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية التي تعزز تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية لتطوير وتحسين الأداء الحكومي على مستوى مختلف القطاعات، حيث تأتي هذه الزيارة في هذا السياق بهدف الاستفادة من التجارب الأمنية الناجحة في مجال الأنظمة الأمنية الرقمية، وتبادل الخبرات في هذا المجال، حيث تعد شرطة زيوريخ من الجهات السباقة والمتطورة في هذا المجال، كما أكد اللواء علي بن علوان أن مثل هذه الزيارات الخارجية تأتي في إطار دعم مجال الأمن الرقمي، بهدف مواكبة التطورات الكبيرة في المجال التكنولوجي والتحول الرقمي للمدن الأمنية.

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