مجلس مكافحة المخدرات يهنئ «الداخلية» بالفوز بجائزة أفضل تعاون ميداني

المصدر: دبي - البيان

قدم مجلس مكافحة المخدرات برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس المجلس، التهنئة إلى وزارة الداخلية بحصولها على جائزة أفضل تعاون ميداني معلوماتي عملياتي على المستوى الدولي، للمرة السادسة على التوالي على المستويات العربية والإقليمية والدولية، أدى إلى ضبط شبكات تهريب المخدرات، والذي تم إعلانه خلال أعمال المؤتمر العربي الخامس والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات.

كما أشار المجلس إلى التعاون والتنسيق القائم بين الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم المخدرات، والنتائج التي حققها.

جاء ذلك خلال ترؤس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، اجتماع المجلس الذي عقد صباح أمس عبر الاتصال المرئي، بحضور العميد سعيد توير السويدي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الوضع الراهن لجرائم المخدرات في الدولة والتحديات المستقبلية والسبل المثلى للتعامل معها بنجاح لضبط تجار ومروجي المخدرات.

واطلع المجلس على نتائج مؤشرات الأداء للخطة الاستراتيجية لمكافحة المخدرات للربع الثالث من العام الجاري 2021 التي حققتها إدارات وأقسام مكافحة المخدرات في القيادات العامة للشرطة، كما اطلع المجلس على تقرير المركز الوطني للتأهيل، حول الرصد المحلي لأنماط التعاطي الجديدة.

كما استعرض المجلس نتائج ومخرجات الدعم لإدارات مكافحة المخدرات بالدولة، المقدم من الهيئة العامة لأمن المنافذ والمطارات والمناطق الحرة مما أكد التعاون والتنسيق المتميز القائم بين الجهات المعنية بالتصدي لمحاولات تهريب المخدرات للدولة.

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