حاكم الشارقة يفتتح «الوجه الآخر للصمت» ويزور «حروف مشرقة»

المصدر: الشارقة ـ وام

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، المعرض الفني «الوجه الآخر للصمت» لهراير سركيسيان وذلك في المباني الفنية لمؤسسة الشارقة للفنون في منطقة المريجة بالشارقة.

يعد المعرض الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون بالتعاون مع غاليري بونييه كونستال في استوكهولم، ومتحف بونيفانتن في ماستريخت - هولندا، أول معرض استقصائي للفنان هراير سركيسيان ويستمر حتى 30 يناير 2022.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أروقة المعرض واستمع إلى شرح من الفنان هراير سركيسيان حول أعماله التي أنتجها خلال الخمس عشرة سنة الماضية والتي تأخذ الزائر في رحلة مصورة إلى ساحات حلب واللاذقية ودمشق، وعبر السماء فوق تدمر والمناظر الطبيعية للمناطق المغطاة بالثلوج في أرمينيا المعاصرة.

وتنظم مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة من المبادرات والبرامج الأساسية مثل «بينالي الشارقة» و«لقاء مارس» وبرنامج «الفنان المقيم»، و«البرنامج التعليمي»، و«برنامج الإنتاج» والمعارض والبحوث والإصدارات بالإضافة إلى مجموعة من المقتنيات المتنامية.

حضر افتتاح المعرض إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير مؤسسة الشارقة للفنون، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، ومنال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف وعدد من الفنانين.

زيارة

كما زار سموه المعرض الفني «حروف مشرقة»، للفنان التشكيلي والخطاط الإماراتي محمد مندي، وذلك في متحف الشارقة للخط. وكان في استقبال سموه لدى زيارته كل من الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، ومحمد عبيد الزعابي، ومنال عطايا.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أروقة المعرض مستمعاً إلى شرح وافٍ من الفنان محمد مندي حول الأعمال المعروضة وأبرز دلالتها الفنية التي عكست رؤيته واستلهامه من المقولات والمناسبات الوطنية وغيرها.

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