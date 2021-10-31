حاكم رأس الخيمة يحضر احتفال التشيك باليوم الوطني

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مساء أول من أمس حفل الاستقبال الذي أقامه بيري سلافيك سفير جمهورية التشيك لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، وذلك في منتجع هيلتون شاطئ رأس الخيمة.

تقدم

وأعرب سموه عن تمنياته لجمهورية التشيك بدوام التقدم والازدهار.

وأشاد سفير التشيك في كلمة له خلال الحفل بجهود القيادة الرشيدة بالدولة في تطور وازدهار دولة الإمارات، وبعلاقات التعاون الوثيق بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.

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