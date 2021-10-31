محمد بن راشد: علاقاتنا مع مصر عميقة لم تغيرها الأحداث ولم يزدها الزمن إلا رسوخاً

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن علاقة الإمارات بمصر عميقة وقديمة ومستقرة، لم تغيرها الأحداث ولم يزدها الزمن إلا رسوخاً. وأضاف سموه: «علاقاتنا معهم نموذجية على المستوى العربي والعالمي».

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مقر «إكسبو 2020 دبي»، حيث رحب سموه بالضيف والوفد المرافق له، مؤكداً عمق الروابط والعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تمنى لها سموه حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار على مختلف المسارات التنموية.

وهنأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس الوزراء المصري باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، والتي ستبدأ الاحتفال به من جناحها في إكسبو 2020 دبي، المُقام في منطقة الفرص، ويعرض لمحة عن تاريخها العريق وإنجازاتها الحالية ورؤيتها للمستقبل، وتفرد الشخصية المصرية على مر العصور بما تتمتع به مصر من مكانة وثقل في محيطها الإقليمي وعلى المستوى العالمي.

ودون سموه على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «أثناء لقائي اليوم بأخي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في إكسبو دبي 2020 ..علاقاتنا مع مصر عميقة وقديمة ومستقرة .. علاقاتنا معهم نموذجية على المستوى العربي والعالمي.. لم تغيرها الأحداث ولم يزدها الزمن إلا رسوخاً».

بحث التعاون

وتم خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء والمسؤولين، بحث آفاق التعاون بين الإمارات ومصر وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات وفي شتى المجالات، بما يعكس عمق الروابط الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ضوء رؤية مشتركة ضمن مسارات جديدة للتعاون المثمر الذي يتناسب مع مكانة البلدين الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين والعمل على تطويرها ضمن مختلف القطاعات، مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققته دبي ودولة الإمارات في تنظيم إكسبو 2020 دبي، ومدى الحفاوة التي استقبل بها الوفد المصري المشارك في المعرض، لافتاً إلى أن مشاركة بلاده في هذه النسخة من المعرض هي الأكبر لمصر في إكسبو على مدار تاريخه، نظراً لتنظيم هذه الدورة من الحدث العالمي على أرض دولة الإمارات الشقيقة التي تربطها بمصر علاقات أخوية ومميزة.

ويتميز جناح جمهورية مصر العربية في معرض إكسبو 2020 دبي، المُقام في منطقة الفرص، بتصميمه المبتكر الذي يبرز تاريخ وحضارة مصر الممتدة لآلاف السنين مروراً بالتطور الهائل الذي حققته في العصر الحديث.

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