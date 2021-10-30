تحديث إجراءات حضور الفعاليات والمعارض في أبوظبي

المصدر: البيان

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن تحديث إجراءات حضور الفعاليات والمعارض في الإمارة، بما فيها المخصصة للأعمال والترفيه والفعاليات الرياضية.

ويتطلب حضور الفعاليات، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر موقعه الإلكتروني، المرور الأخضر في تطبيق الحصن، وإبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR استلمت خلال 96 ساعة قبل بدء الفعالية، والالتزام بارتداء الكمامات.

وتطبق الإجراءات اعتباراً من يوم الأحد 31 أكتوبر 2021.

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