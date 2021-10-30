الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً رطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/ س.

والخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:05، والمد الثاني عند الساعة 20: 18، والجزر الأول عند الساعة 15: 01، والجزر الثاني عند الساعة 04:12.

وبحر عمان يكون خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:24، والمد الثاني عند 06:54، والجزر الأول عند الساعة 12:47، والجزر الثاني عند الساعة 00:10.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 25 85 25

دبي 35 24 80 25

الشارقة 36 23 85 35

عجمان 36 26 80 25

أم القيوين 36 22 80 30

رأس الخيمة 35 23 75 25

الفجيرة 32 26 80 25

العين 35 23 80 25

ليوا 35 24 85 25

الرويس 36 24 85 35

السلع 33 24 85 30

دلما 36 26 75 25

طنب الكبرى 35 29 70 25

طنب الصغرى 35 29 70 25

أبو موسى 35 27 70 30.

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