محمد بن راشد يحقق أمنية طفلة ترغب بلقائه في إكسبو

المصدر: البيان

حقق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أمنية طفلة ترغب بلقائه في إكسبو.

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صورا عبر حسابه في إنستغرام، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لحظة تحقيقه أمنية طفلة ترغب بلقائه في إكسبو، في صورة تجسد لحظة أبوية حانية.

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