محمد بن حمد الشرقي يشهد احتفالات «الداخلية» باليوبيل الذهبي بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أمس انطلاق أولى فعاليات احتفال وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي على كورنيش الفجيرة، ضمن احتفالات الدولة بالعيد الخمسين، التي جاءت تحت رعاية كريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

حضر الفعالية الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الالكترونية بالفجيرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ محمد بن صالح الشرقي والشيخ سلطان بن صالح الشرقي والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، وسعادة خليفة الخييلي وكيل وزارة الداخلية.

وعبّر سمو ولي عهد الفجيرة عن معاني الفخر والاعتزاز التي تتجسّد في هذه المناسبة الوطنية العظيمة، مؤكدًا أن اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات هو محطة تتويج لأصالة الماضي ورُؤى المستقبل، والاحتفاء بما تم تحقيقه من مكتسبات تاريخية وحضارية لدولة الإمارات خلال خمسة عقود، ابتداءً من قيام الاتحاد برؤية وجهود المؤسسين الأوائل رحمهم الله، واستكمالًا لمسيرة الوطن وترسيخًا لنهضته الشاملة بقيادة حكام الإمارات جميعًا حفظهم الله.

وأشاد سموّه بمستوى التنظيم والأداء الذي برز من خلال فقرات الاحتفال، والعروض التي أدّتها وحدات وزارة الداخلية وقيادات الشرطة في الدولة وفرقها العسكرية المختلفة، وجسدت القدرات العالية، والإمكانيات التقنية والبشرية التي تحظى بها الوزارة، بما يعزز دورها في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وصون اتحاد الإمارات ومقدّراته الثمينة.

بدأ الاحتفال بكلمة اللواء محمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، مؤكّدًا حرص وزارة الداخلية على ترسيخ القيم الوطنيّة والمعاني الوحدوية عبر مشاركتها في مبادرات الدولة للاحتفال باليوبيل الذهبي، وحرصها على تعزيز دورها في مسيرة التنمية الشاملة للارتقاء بقطاع العمل الشرطي في الدولة.

وشهدت الواجهة البحرية بالفجيرة تفاعلاً كبيراً من آلاف الناس بمختلف المراحل العمرية الذين حرصوا على الوصول قبل انطلاق الفعالية بساعات، والذين صفقوا بحرارة لحظة انطلاق العروض الجوية لفرسان الإمارات للاستعراضات الجوية التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي مقدمين عرضًا ملونًا في سماء الفجيرة، في مشهدٍ وطني مبهر، ورسمهم للوحات فنية بألوان علم دولة الإمارات.

كما انطلق العرض العسكري الذي امتد على شارع كورنيش الفجيرة لمسافة كيلومترين، وشارك فيه أفراد من جميع فصائل وزارة الداخلية وفرقها ووحداتها التنظيمية والأمنية، إلى جانب الآليات العسكرية وفرق الشرطة والمدارس العسكرية بالدولة، واستعرضت طائرات الهيلوكوبتر العسكرية علم دولة الإمارات، وشعار وزارة الداخلية واليوبيل الذهبي للدولة في ختام الاحتفالية.

حضر الاحتفال سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وقادة الشرطة في الإمارات السبع وكبار الضباط في وزارة الداخلية، وعدد من المدراء والمسؤولين في الفجيرة.

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