أبوظبي ودبي تتصدران المدن الذكية إقليمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

تصدرت أبوظبي ودبي مُدُن الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في «مؤشر المُدُن الذكية 2021» الصادر أمس من «المعهد الدولي للتنمية الإدارية» بمدينة لوزان السويسرية.

وحققت كل من أبوظبي ودبي قفزة هائلة في إصدار 2021 من المؤشر، لتحجزا مكانين ضمن أذكى 30 مدينة على مستوى العالم. وقفزت كل من المدينتين 14 مركزاً في غضون عام واحد، حيث تقدمت أبوظبي إلى المركز 28 عالمياً هذا العام، مقارنة مع الــ42، العام الماضي فيما قفزت دبي إلى المركز الــ29، بالمقارنة مع الـ43 العام الماضي.

وتفوقت أبوظبي ودبي على لوس أنجلوس التي جاءت في المركز 31 عالمياً، كما تفوقتا أيضاً على فانكوفر، مدريد، واشنطن، تورونتو، بوسان «الكورية الجنوبية»، مونتريال، ليون، هامبورغ، وهونغ كونغ، والتي جاءت في المراكز من الــ33 إلى الــ41، على التوالي.

وحصلت كل من أبوظبي ودبي على نفس التصنيف، وهو «BB»، في المعايير الفرعية الثلاثة التي يستند إليها المؤشر العام في تحديد الترتيب النهائي للمُدُن الذكية، وهي «تقييم المُدُن الذكية»، «البنية التحتية»، «التقنية».

واحتفظت سنغافورة هذا العام بصدارة المؤشر منذ العام الماضي، فيما قفزت زيوريخ مركزاً واحداً من العام الماضي لتحتل المركز الثاني هذا العام، وجاءت أوسلو، تايبيه، لوزان، هلسنكي، كوبنهاغن، جنيف، أوكلاند، وبلباو في المراكز من الثالث إلى العاشر، على التوالي، هذا العام.



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