شرطة أبوظبي تعزز الوعي بوقاية المرأة من السرطان

المصدر: أبوظبي - البيان

عززت شرطة أبوظبي الوعي بوقاية المرأة من السرطان في جلسة حوارية حول (مستقبل المرأة الصحي) عقدتها بالتعاون مع مستشفى برجيل في أبوظبي وتزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي والذي يصادف أكتوبر من كل عام للارتقاء بمستوى وعي المجتمع حول تأثيرات هذا المرض.

وأكد العقيد حمد عبدالله النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة في قطاع الأمن الجنائي أهمية التوعية الصحية بمرض سرطان الثدي لتشجيع المجتمع على الكشف المبكر واتباع أنماط حياة صحية للوقاية من المرض وتثقيف المجتمع وتوعيته بأخطار المرض وطرائق الوقاية منه.

واستعرضت الدكتورة نرمين كامل اختصاصية طب أسرة بمستشفى برجيل الإرشادات اللازمة والتعرف إلى وسائل الوقاية وعوامل الإصابة وأهمية الاكتشاف والتشخيص والمعالجة والتأهيل.

وتأتي مشاركة المديرية ضمن التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لنشر التوعية والتثقيف الصحي للنساء من جميع الجنسيات حول الكشف المبكر لسرطان الثدي.

وقدمت مديرية شرطة العاصمة في نهاية الفعالية درعاً تذكارية إلى إدارة مستشفى برجيل تقديراً لجهودها في التثقيف الصحي.

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