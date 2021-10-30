فعاليات متنوعة لـ«نسائية طرق دبي» خلال أكتوبر الوردي

المصدر: دبي- البيان

نظمت اللجنة النسائية في هيئة الطرق والمواصلات فعاليات شهر أكتوبر الوردي تحت شعار«أنا سأفعل»، وتم تنظيم أنشطة توعوية متنوعة لتثقيف الموظفات بأهمية الفحص المبكر بمرض سرطان الثدي، وتجنب المخاطر والمضاعفات.

وتضمن برنامج الفعاليات ورشة توعوية افتراضية لموظفات الهيئة قدمتها الدكتورة ميليسنت بيلو أخصائية طب الأسرة مستشفى كينغز لوليدج لندن، كما قدمت الدكتورة ندى الملا أخصائية طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي ورشة توعوية منفصلة عن أهمية الفحص المبكر لمرض سرطان الثدي ودور الفحص المبكر في الوقاية من مخاطر ومضاعفات المرض. وتم تنظيم فحوصات مجانية للموظفات في عيادة الهيئة، وتقديم نصائح طبية، بالإضافة إلى معرض مصاحب شارك فيه عدد من الشركات المعنية بمجالات الصحة واللياقة.

وانطلاقاً من حرص اللجنة النسائية على نشر ثقافة التوعية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي تم نشر فيديو توعوي استعرض خطوات للمساعدة على الوقاية من سرطان الثدي والذي تم إرساله عبر البريد الالكتروني إلى موظفات الهيئة كما تم إرسال رسائل نصية تتضمن إرشادات توعوية عن الوقاية والفحص المبكر على هواتف الموظفات.

ورشة

ونظمت اللجنة ورشة عمل الأساور الوردية وشجعت الورشة على نشر فكرة التوعية داخل الهيئة وخارجها من خلال استخدام اللون الوردي وشعار الفعالية، كما اهتمت اللجنة النسائية بإضافة الجانب الرياضي ضمن فعاليات أكتوبر الوردي إذ نظمت فعالية «مرونة الروح والجسد» في قاعة الصحة المؤسسية بالهيئة والتي قدمتها الكابتن نادية علي.

وتحرص اللجنة النسائية في طرق دبي على تحقيق الدعم المستمر للعنصر النسائي وتقديم الأفضل للموظفات وتهتم بتجديد وتنويع البرامج في كل عام، من خلال التركيز على عدة محاور أهمها الصحة النفسية والبدنية وذلك من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية والصحية بالتزامن مع المناسبات الصحية العالمية.

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