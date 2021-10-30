«بلومبيرغ»: الإمارات الثالثة عالمياً في التعامل مع الجائحة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

نالت الإمارات المركز الثالث عالمياً في «مؤشر المرونة في التعامل مع كوفيد 19»، الذي يصدر بصفة شهرية عن وكالة «بلومبيرغ» للأنباء. وتعتمد فكرة المؤشر على منح كل دولة عدداً من الدرجات في تصنيف نهايته العظمى من 100 درجة، استناداً إلى 12 معياراً تستخدمها «بلومبيرغ» كمؤشرات فرعية.

ثم تصنف الدول شهرياً استناداً إلى حاصل جمع أرصدتها في هذه المعايير، والتي تشمل احتواء الجائحة، الكفاءة في التعامل معها، جودة الرعاية الصحية، نجاح الدولة في تأمين سكانها من الإصابة بالعدوى، جرعات اللقاح المُضادة للجائحة التي حصل عليها السكان على مدار الشهر، العدد الإجمالي للوفيات بسبب الجائحة كل شهر، التقدم الذي أحرزته الدولة في استئناف حركة السفر، وغيرها من المعايير.

وقفزت الإمارات ثلاثة مراكز في أكتوبر، بالمقارنة مع تصنيفها على المؤشر في سبتمبر الماضي، عندما نالت المركز السادس عالمياً.

وبلغ رصيد الإمارات على المؤشر العام في أكتوبر على 74.6 درجة، وهو نفس الرصيد الذي حصلت عليه إسبانيا، التي نالت المركز الثاني في أكتوبر، ولم يتجاوز الفارق بين كل من الإمارات وإسبانيا من جهة، وإيرلندا، التي تصدرت المؤشر في أكتوبر، من جهة أخرى، سوى 0.5 درجة، حيث حصلت إيرلندا على 75.1 درجة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز