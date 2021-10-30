«صحة» تنجح في علاج الصدفية بأدوية بيولوجية

المصدر: أبوظبي - البيان

نجحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في علاج عدد من حالات مرضى الصدفية باستخدام الأدوية الحيوية أو البيولوجية والتي تعد أحدث الطرائق لعلاج الصدفية المتوسطة إلى الشديدة.

وتوفر شركة «صحة» الرعاية الطبية عالية المستوى لمرضى الصدفية في عدد من مراكز الرعاية الصحية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي على أيدي كوادر طبية مؤهلة تأهيلاً عالياً وتمتلك خبرات مهمة.

وأوضحت الدكتورة هدى رجب علي رئيسة قسم الجلدية واستشارية الأمراض الجلدية أن شركة «صحة» تقدم أحدث ما توصل إليه الطب لعلاج الصدفية وهو الأدوية الحيوية أو البيولوجية التي تعد أحدث الطرائق لعلاج الصدفية المتوسطة إلى الشديدة فتعمل هذه الأدوية التي تُعطى عادةً عن طريق الحقن على تغيير الجهاز المناعي بطريقة تؤدي إلى تعطيل دورة المرض وتحسين أعراض وعلامات المرض في غضون أسابيع.

وذكرت أن الخيارات العلاجية لمرضى الصدفية أصبحت تتزايد بسرعة كبيرة وأن المراكز تقدم العلاجات التقليدية أيضاً وتتركز على الكريمات والمراهم (العلاج الموضعي) بالإضافة للعلاج الضوئي (العلاج بالضوء) والأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم أو عن طريق الحقن والتي توصف عادة حينما تكون الإصابة بالصدفية تتراوح بين المتوسطة والشديدة وتستخدم فترات قصيرة نظراً للآثار الجانبية الشديدة لهذه الأدوية.

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