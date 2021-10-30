إقبال واسع من ملاك الإبل للمشاركة في «مزاينة سويحان»

المصدر: (سويحان - وام)

شهدت مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة بدورته الـ 15، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إقبالاً واسعاً من مُلاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، للمشاركة في مسابقات المزاينة التي تستمر لغاية 4 نوفمبر المقبل في مدينة سويحان بمنطقة العين بإمارة أبوظبي.

ويتوافق تنظيم مهرجان الظفرة، الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمر حتى 22 يناير 2022 مع إطلاق مشاريع الخمسين، حيث يعتبر نقلة نوعية تعكس الفكر المتطور للقيادة الرشيدة في خلق خارطة طريق آمنة ومناخٍ اقتصادي وسياحي جاذب للاستثمار، كما تعزز قدرات إمارة أبوظبي والإمارات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتراثية ومكانتها كوجهة عالمية لصناعات مستقبلية رائدة ذات بنية تحتية عالمية المستوى.

وتوجت اللجنة المنظمة لمزاينة سويحان بمهرجان الظفرة 15، الفائزين في أشواط المفاريد المجاهيم ضمن 5 أشواط للشرايا والتلاد لأبناء القبائل، بحضور عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في اللجنة، وعدد من كبار ملاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت النتائج في شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل رئيسي (رمز 1) مجاهيم عن فوز الملكية لمالكها محمد صالح مجرن العامري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت وشاح لمالكها خلفان محسن حميد حفيظ المزروعي، وفي المركز الثالث هيافة لمالكها محمد زايد خلفان المنصوري، وفي المركز الرابع الوافية لمالكها محمد زايد خلفان المنصوري، وفي المركز الخامس جمهرة لمالكها صالح محسن صالح المنهالي.

وفي شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل رئيسي (رمز2) - مجاهيم فازت النادرة لمالكها سلطان عبدالله مساعد سعيد المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني وشاح جاءت لمالكها محمد صالح مجرن العامري، وفي المركز الثالث فزعة لمالكها هادف بخيت راشد سالم طريبيش المنصوري، وفي المركز الرابع الحاكمة لمالكها عشير الدودة سويد مبارك العامري، وفي المركز الخامس النايف لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري.

وفازت في شوط - مجاهيم، الصلفه لمالكها مسلم محمد على سنديه المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت الورقة لمالكها يافور قران النوبي مزينة العامري، وفي المركز الثالث إمارة لمالكها سالم محمد فهد الغيثاني المري من السعودية، وفي المركز الرابع غرابة لمالكها مبارك بخيت مبارك المنهالي، وفي المركز الخامس القعودة لمالكها زايد محمد صالح عوض المنهالي.

أما في شوط مفاريد تلاد لأبناء القبائل 2 - مجاهيم، فازت الحرصة لمالكها الفندي خميس الفندي غانم المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت وحيدة لمالكها رامس سالم صالح سعيد المنهالي، وفي المركز الثالث وديبش لمالكها مسلم بخيت حمد بخيت العامري، وفي المركز الرابع مروحة لمالكها محمد سالم حموده محمد المنهالي، وفي المركز الخامس مسكته لمالكها حمد صالح عبدالله حسن المنهالي.

وفي شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - مجاهيم، حصدت هامة لمالكها مبخوت عمر عويضان سعيد المنهالي المركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت المدينة لمالكها محمد زايد خلفان المنصوري، وفي المركز الثالث وقفة لمالكها علي محمد عويضان كلفوت المهري، وفي المركز الرابع مزيونة لمالكها عبدالله عوض عبدالله المنهالي، وفي المركز الخامس منتوقة لمالكها أحمد سالم سعد المهري.

ودخلت صباح أمس الإبل المشاركة في أشواط المفاريد محليات ضمن أشواط الشرايا والتلاد لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، وأشواط المفاريد المهجنات الأصايل، وسيتم إعلان نتائجها اليوم.

فيما تدخل صباح اليوم الإبل المشاركة في أشواط الحقايق محليات ومجاهيم ضمن أشواط الشرايا والتلاد لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، وأشواط المفاريد المهجنات الأصايل، وسيتم إعلان نتائجها غداً.

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