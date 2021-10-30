شرطة دبي تحصد جائزة الموارد البشرية الرقمية

المصدر: دبي - البيان

حصدت منصة إيفاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي جائزة الموارد البشرية الرقمية، ضمن «جوائز الموارد البشرية في القطاع الحكومي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021»، وهي جائزة الموارد البشرية الأبرز في المنطقة، وذلك في حفل التكريم الذي أقيم في فندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي.

تسلم الجائزة من شرطة دبي، العميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والمقدم الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة الابتعاث والاستقطاب. وتهدف جوائز الموارد البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تسليط الضوء على الإنجازات المبتكرة التي حققتها مؤسسات القطاع العام والأفراد، ممن أظهروا قيادة مثالية أسهمت في رفع فاعلية فريق العمل من خلال تقديم نماذج متميزة في إدارة رأس المال البشري والتنوع والتخطيط الاستراتيجي، وتكريمهم والاحتفال بهم.

وأعرب العميد الدكتور صالح مراد، عن عميق فخرهم بالجوائز المتتالية والإشادات التي تحصدها المنصة، مؤكداً أن هذه النجاحات خير دليل على النهج الصحيح الذي تتبعه المنصة، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، لدعم الكفاءات الوطنية علمياً ومهنياً في سبيل الارتقاء بمستوى الكادر البشري، وتوفير المقومات كافة لتمكينهم من المشاركة بفعالية وكفاءة في عملية التنمية المستدامة داخل المؤسسة الشرطية وخارجها.

من جانبه، أكد المقدم منصور البلوشي، أن منصة «إيفاد» جاءت انطلاقاً من إيمان القيادة العامة لشرطة دبي بأهمية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لتنفيذ خطتها الاستراتيجية وتحقيق أهدافها بكفاءة ومهارة متميزة، ومن هنا، تأتي المنصة لتمثل جسر عبور للطلبة المبتعثين والمتدربين والمتعاونين نحو المستقبل، من خلال ما توفره المنصة من فرصة للتعلم وتبادل المعلومات والخبرات.

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