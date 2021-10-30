محمد بن راشد: الاستدامة هدف استراتيجي على أجندة الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات أعلت مبدأ الاستدامة هدفاً استراتيجياً لم تدخر جهداً في ترسيخ مقومات تحقيقه منذ قيام دولة الاتحاد على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وهو النهج ذاته الذي التزمته الدولة حتى اليوم بتوفير الضمانات كافة التي تكفل حماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في حين لم تكتفِ الإمارات بتطبيق مبدأ الاستدامة على أرضها، بل سعت إلى المساهمة في تعميمه في مناطق مختلفة من العالم عبر مشاريع متنوعة تدعم مسار التنمية المستدامة.

جاء ذلك في الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى «إكسبو 2020 دبي» والتقى فيها وافل رامكلوان، رئيس جمهورية سيشل الصديقة في جناح بلاده المشارك في إكسبو ضمن منطقة الاستدامة، إذ تبادل سموه مع الرئيس الضيف الأحاديث الودية حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ولا سيما في مجال التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والسياحي في ضوء الترتيبات التي أسهمت في تسهيل السفر بين البلدين، وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها في مناطق مختلفة من العالم، بما فيها دولة الإمارات التي نجحت في تجاوز أزمة الجائحة العالمية.

جولة

واطلع سموه في جولته في الجناح، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الجهود المبذولة من قِبَل الحكومة هناك في مجال الحفاظ البيئي لارتباط سيشل الكبير بالبيئة البحرية على وجه الخصوص كونها تتكون من مجموعة جزر تقع في قلب المحيط الهندي، مع التركيز على إيجاد الحلول الناجحة للتغلب على مشكلة الملوثات البحرية، التي باتت تشكل أحد أخطر التحديات التي تواجه البيئة البحرية في عموم العالم، بما تشكله من تهديد كبير للثروات السمكية والبيئة الفطرية البحرية.

كما تعرّف صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الزيارة إلى مساعي التطوير الاقتصادي في سيشل من خلال التركيز على استراتيجية «الاقتصاد الأزرق» الذي يعنى بالأنشطة التي تعتمد على البحر أو المدعومة بالتفاعلات البرية والبحرية في سياق التنمية المستدامة، ولا سيما القطاعات الصناعية والخدمية. كما اطلع سموه على ما تقوم به دولة سيشل من خطوات هدفها تحفيز الجهود العالمية في مجال صون البيئة والموارد الطبيعية وحمايتها من مختلف الأخطار التي تهددها.

معروضات

وشاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس وافل رامكلوان جانباً من المعروضات التي تروج من خلالها سيشل لتاريخها وثقافتها، وطبيعتها الثرية التي جعلتها من بين المقاصد المهمة في خريطة السياحة العالمية، ولا سيما أنها تتكون من 115 جزيرة، نصفها تقريباً تُصنّف من المحميات.

وقد أعرب سموه في ختام الزيارة عن تقديره لما شاهده من جهود تتبناها سيشل في مجال الحفاظ البيئي وما تتخذه من خطوات تنموية تراعي مبدأ الاستدامة، متمنياً لقيادتها كل التوفيق ولشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

ونشر سموه صوراً للجولة عبر «تويتر» مدوناً: «خلال زيارتي جناح سيشل ولقائي مع رئيسها بجناحهم في إكسبو دبي 2020... لديهم خطة تنموية اسمها استراتيجية الاقتصاد الأزرق المعتمدة على البحر كأهم مورد اقتصادي.. لديهم ما نتعلم منه.. ولدينا ما نفيدهم به.. وهكذا هي العلاقات الأخوية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز