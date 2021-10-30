وفد من «تنفيذي دبي» يزور مركز «استشراف المستقبل»

المصدر: دبي ـ البيان

استقبل العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، وفداً من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضم كلاً من مريم مبارك وليد خميس السركال، مدير مكتب إدارة الأداء المؤسسي في الأمانة العامة، وعبيد راشد محمد بن هاشم، وبحضور الرائد عمر بالعبيده السويدي، مدير إدارة علوم المستقبل، وعلياء حسين مبارك، مدير إدارة الإحصاء، إلى جانب فاطمة العليلي، باحث أول، وذلك للاطلاع على برامج وأنشطة المركز، والدراسات العلمية، والبرامج التقنية الحديثة التي تم تنفيذها بهدف تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق التطلعات المستقبلية.

وفي بداية اللقاء، رحَّب العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف بن سلطان، مدير المركز، بالوفد الزائر، كما أكَّد على حرص مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، باعتباره إحدى الوحدات التنظيمية التابعة لشرطة دبي، على التعاون في العديد من الجوانب والأنشطة، ومنها الجانب العلمي، وجانب إعداد التقديرات التنبؤية، وتحديد الأبعاد المتوقعة للاستشراف المستقبلي.

واستعرض الأهداف الرئيسية للمركز، والهيكل التنظيمي له، كما أوضح أن للمركز أنشطة متعددة، متطرقاً إلى الخطة المستقبلية للمركز، خلال السنوات القادمة؛ ومنوهاً بالرؤية، والرسالة، والقيم، والأفكار والمبادرات الإبداعية التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتحسين الأداء المؤسسي.

وأوضح العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف، للسادة الضيوف بأن لدى المركز كفاءات تخصصية في العديد من المجالات الاستشرافية الأمنية، والمستقبلية، التي تعمل على إرساء المناهج المتطورة، وتنظيم الدورات التدريبية المستحدثة التي يمكن من خلالها تأهيل المتدربين للتعامل مع التطورات العصرية، والمشكلات الراهنة.

من جانبها، تقدمت مريم مبارك وليد خميس السركال، رئيس الوفد الزائر، بالشكر للعميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن يوسف، وكافة العاملين بالمركز على حفاوة الاستقبال، وحسن الضيافة، وقوة المشاريع المستقبلية، وأعربت عن الرغبة الصادقة في التعاون والعمل المشترك، معربةً عن امتنانها الكبير، وتقديرها العميق، ورغبتها في ترجمة هذه الآمال إلى أعمال مشتركة مع المركز؛ تعزز التعاون المستقبلي، لتحقيق رؤى وتطلعات الجانبين في مجال التطبيقات التقنية، وإثراء المشاريع المستقبلية.

وفي نهاية الزيارة، تسلم الوفد الزائر درعا تذكارية من شرطة دبي.

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